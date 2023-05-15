В Ростовской области в ближайшие дни потеплеет до +25 градусов

Сегодня и завтра возможны кратковременные осадки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области местами в ближайшие дни воздух прогреется до +25 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Сегодня, 15 мая, ожидается переменная облачность, в отдельных территориях возхможны осадки. Ветер будет северо-западный и западный 5-10 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем в среднем составит +18-23, местами до +26°. В северо-западных районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

16 мая - переменная облачность с кратковременными дождями. Ночью и утром может быть туман. Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, иногда до 12-14 м/с. Ночью обещают +8-13, по северу региона до +3, днем - около +18-23, по югу +25.

17 мая - без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8-13, местами до +4, днем прогнозируют +20-25.

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