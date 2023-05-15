В Ростове-на-Дону 21 мая ограничат движение транспорта из-за велопарада

Движение будет перекрыто с 10 до 12:30 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в центре города из-за велопарада. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Мероприятие состоится 21 мая. Движение для автомобилей будет перекрыто с 10 до 12:30 часов на Театральной площади, Ворошиловскому проспекту, Большой Садовой, а также по Левобережной. Сбор участников начнется в 9 часов утра.

Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

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(Подробности)