В Ростове-на-Дону 21 мая ограничат движение транспорта из-за велопарада

Движение будет перекрыто с 10 до 12:30
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в центре города из-за велопарада. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Мероприятие состоится 21 мая. Движение для автомобилей будет перекрыто с 10 до 12:30 часов на Театральной площади, Ворошиловскому проспекту, Большой Садовой, а также по Левобережной. Сбор участников начнется в 9 часов утра.
Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.
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