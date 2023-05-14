Из Томска — на Дон: семья из Сибири приехала в Ростовскую область, чтобы быть ближе к зоне СВО

Жители Томска проехали четыре тысячи километров, чтобы быть ближе к зоне СВО Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области волонтеры стараются помочь и вынужденным переселенцам, и тем, кто не уехал из Донбасса, и, конечно, защитникам Родины. Как рассказали активисты сообщества «Неравнодушные», на днях к их движению присоединилась семья.

- С виду - обычные люди. Вот только сердца у них — пламенные, - улыбаются волонтеры.

«МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ТАК ДАЛЕКО»

Дело в том, что супруги прибыли на Дон из сибирского Томска. Они преодолели четыре тысячи километров. С собой привезли три чемодана лекарств: антибиотики, болеутоляющие, кровоостанавливающие и другие препараты.

- Мы не можем быть так далеко, когда парням, которые в зоне спецоперации, нужна наша поддержка, - сказали супруги.

Муж и жена из Сибири передали лекарства волонтерам, пояснив, что хотят отправить их бойцам. А еще попросились в полевой лагерь, в котором встречают переселенцев с Донбасса.

И вот, отоспавшись после дороги, сибиряки принялись помогать на кухне, в которой готовят горячие обеды для жителей ДНР и ЛНР. А еще жители Томска вместе с другими активистами плетут маскировочные сети, которые скрывают технику бойцов от врагов.

Супруги из Сибири помогают плести маскировочные сети. Фото: сообщество "Неравнодушные" в "ВК"

«ТАМ, ЗА ЛЕНТОЧКОЙ»

А чуть позже, разоткровенничавшись с другими волонтерами, муж и жена признались в том, что и их родственник сейчас находится в зоне проведения СВО.

- Наш племянник там, за "ленточкой". Очень душа за него болит. Вот мы и здесь. Хотим быть ближе у нему и ближе ко всем тем парням, которым нужна наша поддержка.

А позже с сибиряками связался и их родственник. Племянник рассказал дяде и тете, что ему очень нужны запчасти для автомобиля. Дело в том, что в полевых условиях, в зоне боевых действий, техника часто выходит из строя.

- Еще племянник сказал, что нужны раскладушки, подушки, инструменты и кухонная утварь. Сейчас мы делаем все возможное для помощи парню. Мы точно знаем - все получится! - улыбаются волонтеры.

К слову, это не первый случай, когда люди из других городов приезжают на Дон, чтобы помогать. Так, «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что психолог из Мурманска специально взяла отпуск и прибыла в Ростовскую область. Она бесплатно помогала детям из Мариуполя.

А жители Аргентины прониклись судьбой людей из Донбасса и прислали помощь с другого континента

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.

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