В Шахтах водитель иномарки сбил 16-летнего парня

С травмами парня доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах водитель "Рено Логан" сбил 16-летнего подростка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 14 мая около 20:55 на улице Советской.

По предварительной информации, 23-летний водитель "Рено Логан" при повороте налево не притормозил перед перекрестком. В это время дорогу переходил 16-лений парень. В результате, автомобиль сбил подростка.

С травмами парня доставили в больницу.

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(Подробности)