В Ростовской области в массовом ДТП пострадали три человека

ДТП произошло 14 мая около 17:45 на трассе "Самбек – М. Курган". Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 14 мая около 17:45 на трассе "Самбек – М. Курган".

По предварительной информации, 26-летний водитель "Тойоты" превысил скорость и не справился с управлением, съехав на обочину. После чего, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку "Шевроле", которую отбросило в "Опель" и "Шкоду".

В результате столкновения травмы получили водители "Шкоды", "Опеля" и "Тойоты". Их доставили в больницу.

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