Появились фото с места массовой аварии на трассе "Дон", в которой погиб человек

Авария произошла на федеральной трассе днем, 14 мая. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись пять машин. По данным региональной ГИБДД, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате столкновения один человек умер, двое - ранены. Фото: ГИБДД РО

После удара большегруз отбросило на «семерку». В свою очередь, легковой автомобиль по инерции откинуло на «Тойоту», а ее — на «Камри».

Водитель «Газели» от полученных травм умер на месте. Еще два участника аварии госпитализированы.

"Газель" слетела в кювет.Фото: ГИБДД РО

ГИБДД региона опубликовала фото с места аварии. На снимках видно опрокинутый грузовик, прицеп от которого упал на «семерку». А кузов «Газели» после столкновения превратился в груду металла.

- Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию, - сказали в ГИБДД.

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