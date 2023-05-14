Появились фото с места массовой аварии на трассе "Дон", в которой погиб человек

Авария произошла на федеральной трассе днем, 14 мая. Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись пять машин. По данным региональной ГИБДД, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 47-летний мужчина.
В результате столкновения один человек умер, двое - ранены. Фото: ГИБДД РО
После удара большегруз отбросило на «семерку». В свою очередь, легковой автомобиль по инерции откинуло на «Тойоту», а ее — на «Камри».
Водитель «Газели» от полученных травм умер на месте. Еще два участника аварии госпитализированы.
"Газель" слетела в кювет.Фото: ГИБДД РО
ГИБДД региона опубликовала фото с места аварии. На снимках видно опрокинутый грузовик, прицеп от которого упал на «семерку». А кузов «Газели» после столкновения превратился в груду металла.
- Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию, - сказали в ГИБДД.
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