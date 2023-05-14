В Ростовской области пять машин столкнулись на федеральной трассе «Дон»

Полиция устанавливает все детали аварии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области, в Азовском районе, произошла массовая авария, сообщили в региональной ГИБДД. ДТП случилось в час дня на федеральной трассе М-4 «Дон».

По данным ведомства, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 47-летний мужчина.

После удара большегруз отбросило на «семерку». В свою очередь, легковой автомобиль по инерции откинуло на «Тойоту», а ее — на «Камри».

- В результате аварии грузовик «Ивеко» опрокинулся. Пассажир большегруза и водитель «семерки» с травмами госпитализированы в больницу, - сказали в региональной ГИБДД.

Водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас на участке трассы, на котором столкнулись пять машин, работают полицейские. Дорога перекрыта.

- Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, - сказали в ГИБДД.

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