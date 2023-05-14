В Ростовской области столкнулись «Инфинити» и «Лада»

В Ростовской области столкнулись два автомобиля. Фото: ГИБДД РО

В Шахтах Ростовской области на проспекте Победа Революции произошло серьезное ДТП, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля «Инфинити» выехал для обгона на полосу встречного движения.

После этого иномарка врезалась в «Ладу Калину». За рулем отечественного авто находился 23-летний местный житель.

- В результате ДТП 21-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - прокомментировали в региональной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека погибли, пять ранены в массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

На дороге столкнулись девять машин [ВИДЕО] (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девять машин столкнулись на трассе в Ростовской области, есть погибшие

По предварительной информации, авария унесла жизни двоих детей (подробнее)