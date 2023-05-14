В Ростове пассажир мотоцикла получил травмы, упав с байка

Сотрудники ДПС разбираются в деталях аварии в центре города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону, на улице Текучева, в аварии пострадал человек, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, во время движения с мотоцикла упал пассажир. На место аварии приехали полицейские. Сам пострадавший не смог назвать ни имя водителя байка, ни марку мотоцикла.

Раненого увезли в больницу. По факту ДТП начата проверка.

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