В Ростове пассажир мотоцикла получил травмы, упав с байка

Сотрудники ДПС разбираются в деталях аварии в центре города
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростове-на-Дону, на улице Текучева, в аварии пострадал человек, сообщили в региональной ГИБДД.
По данным ведомства, во время движения с мотоцикла упал пассажир. На место аварии приехали полицейские. Сам пострадавший не смог назвать ни имя водителя байка, ни марку мотоцикла.
Раненого увезли в больницу. По факту ДТП начата проверка.
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