В Ростове на улице нашли предмет, похожий на гранату

Странная находка напугала горожан 29 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в субботу, 29 апреля, в Ростове-на-Дону посреди улицы рядом с одним из высотных жилых комплексов нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщают ростовчане в городских пабликах.

Судя по комментариям очевидцев, предмет, похожий на гранату Ф-1 или, как ее называют в народе, «лимонку», оказался без чеки. На кадрах видно, что правоохранительные органы перекрыли этот участок для доступа пешеходов и транспорта в целях безопасности. Участок, где располагался потенциально опасный предмет, огородили.

«КП — Ростов-на-Дону» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Главного управления МВД по Ростовской области.

- В отдел полиции № 7 Управления МВД по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о якобы существующей опасности на одной из улиц города. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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