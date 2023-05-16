В Ростове жители Западного и центра города могут почти на месяц остаться без горячей воды

Горячей воды не будет из-за гидравлических испытаний коммуникаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону жители Западного и центра города почти на месяц могут остаться без горячей воды. Ограничения связаны с гидравлическими испытаниями коммуникаций.

«Ростовские тепловые сети» сообщают, что горячей воды не будет до 7 июня в следующих границах:

На Западном: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Литвинова - 2-я Володарского - Заводская - Каширская, а также на Пескова, Степана Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной и в переулке Машиностроительном;

В центре города: Пушкинская - Буденновский - Серафимовича - Сиверса - Маркова - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Чехова, а также на Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улице и в переулках Верхоянском и Втором.

Отметим, что даты начала подачи горячей воды у властей и «РТС» немного отличаются. По данным администрации, полное восстановление коммунальной услуги должны начать с 27 мая.

- Будут испытаны сети в зоне крупнейшего теплоисточника города - Ростовской ТЭЦ-2 - это Советский, Железнодорожный и часть Ленинского, Кировского и Октябрьского районов. Сама ТЭЦ-2 также будет остановлена на планово-профилактический ремонт. После завершения ремонта на котельной с 27 мая начнется поэтапное восстановление горячего водоснабжения, - прокомментировали в администрации Ростова-на-Дону.

В компании «Ростовские тепловые сети» говорят о подключении на день раньше, 26 мая.

- Включение будет осуществляться с 26 мая без дополнительного оповещения. Если обнаружат дефекты, то потребителей будут подключать по мере устранения неполадок, - отметили в «РТС».

Во время гидравлических испытаний могут появляться течи и разрывы грунта. Ростовчан просят не подходить близко к таким местам и сразу же сообщать об увиденном в диспетчерскую или в городскую аварийную службу по номеру «05».

Добавим, один из жителей Советского района сообщил журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что у него горячую воду уже отключили.

- Со вчерашнего дня вода перестала быть горячей, из крана течет только холодная. В прошлом году больше месяца длилось отключение, потому я установил в квартире бойлер, - рассказал житель донской столицы.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: +7 (863) 234-89-44

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