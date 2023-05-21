Днем и вечером 21 мая в Ростовской области пройдут дожди, может усилиться ветер

Несмотря на осадки в регионе сохранится пожароопасность 4 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 21 мая, в Ростовской возможны осадки с грозами, ожидается усиление ветра. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

- Переменная облачность. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозами. Ветер будет северо-восточным и восточным 6-11 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с, - предупреждают синоптики.

Специалисты отмечают, что температура воздуха в регионе поднимется до +18-23 градусов, в отдельных территориях до +28. В северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, местами в центральных, южных районах и Приазовье сохранится пожароопасность 4 класса.

Добавим, в Ростове-на-Дону сегодня будет без существенных осадков. Днем обещают до +23-25 градусов и высокую пожароопасность. Ветер - северо-восточный и восточный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

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Осадки осадки возможны в воскресенье, а также в течение следующей недели (подробности)