День защиты детей в Ростове-на-Дону 1 июня 2023: программа мероприятий

Ростовскую детвору ждет много интересных мероприятий 1 июня.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
День защиты детей в Ростове-на-Дону 1 июня 2023 отметят в каждом районе донской столицы, а с особым размахом — в центре города. По традиции для маленьких ростовчан запланирована масштабная праздничная программа. Об этом в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
Несмотря на то, что праздник пройдет в будний день — первое июня приходится на четверг — по всему городу запланированы мастер-классы, конкурсы и викторины.
ПАРК ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- Открытый детский фестиваль сценического искусства «Счастливое детство»,
- Гала-концерт международного конкурса «Детство цвета апельсин».
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО
- Выставки, праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов «Пусть всегда будет Детство!».
ПАРК «ДРУЖБА»
Конкурс рисунков на асфальте «Лето под ногами».
ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Творческие мастер-классы для детей.
ПАРК «1 МАЯ»
Гала-концерт фестиваля детского фольклора «Многонациональное творческое детство Дона».
ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО
Комплекс праздничных мероприятий «Маленькая страна» - фестиваль казачьей песни, анимационные программы, мастер-классы, эстафеты, конкурсы, ростовые куклы, фотосессия.
ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА
Праздничная программа «Мир детства» с выступлениями детских творческих коллективов и анимацией.
РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗООПАРК
Показательные кормления, розыгрыши, конкурсы и мастер-классы.
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