День защиты детей в Ростове-на-Дону 1 июня 2023: программа мероприятий

Ростовскую детвору ждет много интересных мероприятий 1 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День защиты детей в Ростове-на-Дону 1 июня 2023 отметят в каждом районе донской столицы, а с особым размахом — в центре города. По традиции для маленьких ростовчан запланирована масштабная праздничная программа. Об этом в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Несмотря на то, что праздник пройдет в будний день — первое июня приходится на четверг — по всему городу запланированы мастер-классы, конкурсы и викторины.

ПАРК ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

- Открытый детский фестиваль сценического искусства «Счастливое детство»,

- Гала-концерт международного конкурса «Детство цвета апельсин».

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

- Выставки, праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов «Пусть всегда будет Детство!».

ПАРК «ДРУЖБА»

Конкурс рисунков на асфальте «Лето под ногами».

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Творческие мастер-классы для детей.

ПАРК «1 МАЯ»

Гала-концерт фестиваля детского фольклора «Многонациональное творческое детство Дона».

ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

Комплекс праздничных мероприятий «Маленькая страна» - фестиваль казачьей песни, анимационные программы, мастер-классы, эстафеты, конкурсы, ростовые куклы, фотосессия.

ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА

Праздничная программа «Мир детства» с выступлениями детских творческих коллективов и анимацией.

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗООПАРК

Показательные кормления, розыгрыши, конкурсы и мастер-классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климатолог Александр Иошпа назвал дату окончания дождей в Ростове

За май в донской столице выпадет две месячные нормы осадков (подробнее)