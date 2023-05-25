Климатолог Александр Иошпа назвал дату окончания дождей в Ростове

Дожди в Ростове-на-Дону участились. Фото: Дмитрий Кутепов

Дожди в Ростове-на-Дону участились. Ливни, которые накрыли Ростовскую область, будут идти всю последнюю неделю весны. Спасатели продлили штормовое предупреждение из-за непогоды.

Так, по данным регионального МЧС, вплоть до 27 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метров в секунду.

О том, как долго в регионе может продлиться непогода "КП-Ростов-на-Дону" рассказал климатолог Александр Иошпа.

- Если верить нашей модели прогнозирования с привязкой к местности, дожди будут идти до 3 июня, - объясняет ученый. - Как я и говорил ранее, образовался, так называемый фронтальный раздел: в одной точке сошлись теплый и холодный фронты, из-за чего возникает их турбулентное перемешивание. Именно этот раздел и стал основной причиной штормовых ветров и ливней, обрушившихся на Ростов и область.

Перерывы в осадках будут, но небольшие. Каждый день: например, один день с грозами и с усилением ветра, другой - небольшие дожди, потом - опять ливни, грозы, ветер. Такая вот чехарда на ближайшие 10 дней.

Спасатели продлили штормовое предупреждение из-за непогоды. Фото: Дмитрий Кутепов

По словам климатолога, даже когда дожди отступят, возможны грозы:

- Но осадков все-таки много выпадет за это время. Они значительно превысят многолетнюю норму: в два раз точно, если не больше. Что касается температурного режима, то заток холода будет, но уже без заморозков. Земля уже прогрелась, нагрев воздуха идет и от нее. Поэтому, даже если холод зайдет, он будет не многодневный, а всего день или два.

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