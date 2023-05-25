Из-за сильного дождя на улицах Ростова-на-Дону выставили дежурных спасателей

Коммунальщики и дорожники держат на контроле состояние ливневок Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая в Ростове-на-Дону из-за сильных осадков на особо опасных участках выставили дежурных спасателей со спецтехникой. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Спасатели со спецтехникой дежурят на особо опасных участках в городе. Также поручил коммунальным и дорожным службам держать на контроле состояние ливневок и своевременно очищать их от мусора. Ожидается выпадение до 15 мм осадков, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер попросил жителей и гостей города быть очень осторожными в непогоду.

Нельзя переходить улицу и проезжую часть в потоке воды. Нужно держаться как можно дальше от высоких деревьев. По возможности, следует оставаться дома, особенно это касается детей и пожилых людей.

Автовладельцам Алексей Логвиненко порекомендовал не пытаться преодолеть подтопленные участки. Если ливень застанет в пути, нужно остановиться в безопасном месте и переждать стихию.

По данным МЧС, до конца суток 25 мая местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

Добавим, сильные осадки прошли в Ростове-на-Дону также 28 апреля. Тогда погибла 81-летняя Лидия Радченко. Предположительно, женщину во время непогоды затянуло в ливневую канализацию. Некоторые считают, что пенсионерку сбило с ног дождевой водой. Насколько эта версия близка к истине, установят правоохранители.

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