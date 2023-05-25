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НовостиОбщество25 мая 2023 9:17

В Ростове проведут учения по перекрытию улицы Малиновского

Их планируют завершить в 13.00
Дмитрий Кутепов
Фактического ограничения движения нет.

Фактического ограничения движения нет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до 13.00 пройдут учения по перекрытию улицы Малиновского, сообщили в горадминистрации.

В частности, их будут проводить на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки. При этом власти отметили, что фактического ограничения движения нет.

Напомним, ранее власти Ростова предупредили горожан, что из-за угрозы подтопления проезжей части на улице Малиновского во время сильных дождей будут перекрывать движение транспорта. При этом объезжать перекрытую дорогу предложили по улице Зорге.

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