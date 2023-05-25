Синоптики рассказали, когда в Ростовской области закончатся дожди с грозами

Вероятность осадков сохранится до 31 мая включительно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон дождей в Ростовской области должен закончиться уже в начале июня. Об этом можно судить по информации синоптиков.

Судя по таблице долгосрочного прогноза, вероятность осадков сохранится до 31 мая включительно. В отдельные дни могут пройти дожди с грозами.

Предварительно, в пятницу, 26 мая, и во вторник, 30 числа, зонтики не понадобятся, но погода все равно будет ненастной.

Температура воздуха в зависимости от территорий будет колебаться от +19 до +25 градусов. По ночам обещают от +12 до +17 градусов.

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