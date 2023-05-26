В последние весенние выходные лучше брать с собой зонт. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 27-28 мая, как и обещали синоптики, будет жаркой и дождливой. В последние весенние выходные природа не поскупится на сильный ветер и грозы. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 27 мая будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный и юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, а днем +21-23.

В воскресенье, 28 мая, также будет облачно. Ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16, днем +23-25.

По Ростовской области в субботу ожидается кратковременный дождь, местами сильный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду, а при грозе до 15-18. температура воздуха ночью +14-19 градусов, по северу до +11, днем +18-23, по югу и востоку до +28.

В воскресенье ночью в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем тоже, а местами — сильный. Ночью и утрам в некоторых территориях осядет туман. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-18, по северу до +10 градусов, днем +18-23, по югу и востоку до +29.

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