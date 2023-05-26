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Общество26 мая 2023 12:01

Борьба за жизнь шла почти месяц: Ростовские врачи удалили ростовчанину 15-сантиметровую кисту

33-летний ростовчанин оказался на грани жизни и смерти из-за постоянных болей в животе после еды
Татьяна ЛЫСЕНКО
Была проведена сложная полостная операция.

Была проведена сложная полостная операция.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские врачи почти месяц боролись за жизнь ростовчанина, который поступил к ним в тяжелом состоянии. Как оказалось, 33-летний мужчина жаловался на сильные боли в животе. Они появлялись после каждого приема пищи. Но долгое время он отмахивался от тревожных симптомов, а пытался справиться с ситуацией самостоятельно с помощью средств из домашней аптечки.

Вот только его состояние все ухудшалось. Когда появились тошнота, а боль стала уже нестерпимой, он позвонил в «скорую». В больницу мужчину доставили с диагнозом «деструктивный панкреонекроз».

Хирурги отделения гнойной хирургии спасли 33-летнего пациента

Хирурги отделения гнойной хирургии спасли 33-летнего пациента

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

— При поступлении у пациента выявилось гнойное образование в виде большой кисты свыше 15 сантиметров, - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ГБСМП в городе Ростове-на-Дону Андрей Давыденко. - Была проведена сложная полостная операция. В ходе которой убрали отмершие участки поджелудочной железы и окружающих ее тканей, поставили дренажные системы и провели промывание.

В итоге врачи делали все возможное и победили. Дальше борьба за жизнь пациента продолжалась еще несколько недель. Какое-то время потребовалось и на реабилитацию. Сейчас молодой мужчина чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы.

Врачи говорят, что важно при любой болезни не заниматься самолечением. Ведь иногда оно может закончиться не так хорошо, как в этот раз.

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