В Калмыкии работница взорвалась в туалете из-за неисправного газопровода

Из-за нарушения двумя людьми рабочих инструкций погибла женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такие случаи заставляют задуматься, что тысячи листовок с призывами соблюдать безопасность газовых и электроприборов, ежегодное техобслуживание, инструктажи — все проводится не зря. Ведь малейшее «и так сойдет!» может стоить человеку жизни.

К сожалению, так и случилось в Элисте. Где из-за небрежности коммунальщиков погибла женщина, а ребенок остался сиротой.

Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

И ТАК СОЙДЕТ?

Трагедия произошла еще два года назад. Как считают следователи и суд, с марта 2020 года по июнь 2021-го начальник отдела защиты от коррозии газовой компании не вел должный контроль за качеством выполняемых работ во время техобслуживания газопроводов, их текущего ремонта и капремонта, а также за средствами электрохимической защиты.

Кроме того, следователи считают, что руководитель спустя рукава занимался ремонтами — текущими и капитальными, реконструкцией и новым строительством.

В поле зрения правоохранителей попал еще один начальник - службы по эксплуатации газораспределительных сетей. По мнению следствия и суда, руководитель не контролировал безопасную эксплуатацию газопроводов, а именно их электрохимической защиты, то есть не принимал меры по защите подземных стальных газопроводов от коррозии.

Женщина просто включила свет, и раздался взрыв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВКЛЮЧИЛА СВЕТ, И ВСЕ...

Все эти нарушения промышленной безопасности производственных объектов, на которые изо дня в день закрывали глаза, вкупе дали фатальный эффект. Подземный стальной газопровод высокого давления покрылся коррозией, и из него в грунт произошла утечка природного газа, который попал в помещение туалета промышленного предприятия на юге Элисты.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, 59-летний бухгалтер, заходя в туалет в рабочем помещении, включила свет. В этот момент газ, заполнивший маленькую комнату, взорвался. Начался пожар. Женщина получила серьезнейшие ожоги головы и тела. Спасти ее не удалось: она умерла в больнице. У погибшей остался сын-подросток...

- В отношении специалистов было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - Суд признал обоих виновными и приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил.

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