Сработала ПВО, задержание за госизмену, убийство спасателя и ливни с градом: главные новости Ростовской области за неделю

Что обсуждают жители Ростова и области на этой неделе. Фото: Дмитрий Кутепов

Неделя в Ростовской области выдалась насыщенной на новости — от града размером с перепелиное яйцо, от которого пострадали ростовчане, до задержаний сотрудников оборонных предприятий. Рассказываем подробнее, чем запомнилась эта неделя на Дону.

- Губернатор Ростовской области сообщил о сработавшей в четверг, 25 мая, системе ПВО, сбившей украинскую ракету в районе Морозовска.

- Военные выполняют свою работу, — прокомментировал Василий Голубев и призвал жителей сохранять спокойствие.

- Сразу два крупных пожара произошли в конце рабочей недели. В четверг загорелась квартира в девятиэтажке на Варфоломеева, 248, в Ростове. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе пятеро детей. В пожаре пострадали несколько человек.

- В пятницу загорелся склад пряжи на улице Вавилова в донской столице. Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров. С ним боролись 70 спасателей, были привлечены 23 единицы спецтехники. Из-за пожара были перекрыты несколько улиц, и ростовчане вечером попали в большую пробку на дороге.

- Не помогли против пожаров и дожди. Всю неделю на Ростов и область срывалась непогода, но особо сильные осадки были в конце недели. В четверг утром зарядил такой мощный ливень, что даже центральные улицы людям приходилось переходить как минимум по щиколотку в воде.

- В пятницу, 26 мая, во второй половине дня в нескольких районах Ростова прошел мощный ливень, но сначала — крупный град, размер отдельных градин был сравним с перепелиным яйцом. В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» даже пожаловались пострадавшие, которые получили как минимум синяки, попав под град.

- В Ростове за шпионаж в пользу ВСУ задержали инженера-конструктора оборонного предприятия. По версии следствия, он переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Предварительно, он передавал сведения о расположении ПВО, оборонных предприятий и о размещении личного состава вооруженных сил РФ. Мужчину отправили в Москву для выяснения всех подробностей.

- В среду. 24 мая, около полуночи, на улице Мечникова в потасовке погиб 20-летний парень с золотыми руками, который активно участвовал в жизни спасцентра. Парня ударили ножом в область сердца, и медики не успели его спасти — он скончался в больнице. Правоохранительные органы ищут нападавшего.

- В понедельник и вторник в школах Ростова и области прозвенел последний звонок. Тысячи школьников попрощались с уроками, и теперь у девятиклассников впереди — ОГЭ, а у одиннадцатиклассников — ЕГЭ. Наш фоторепортаж с торжественной линейки смотрите здесь.

- Ну а уже в субботу, 27 мая, ростовчан приглашают на библионочь. Квесты, встречи с писателями, мастер-классы и многое другое ждет ростовчан и гостей города в библиотеках. Не пропустите — такое бывает раз в году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 27-28 мая: дожди, грозы и тепло до +26

Ливни, грозы и жару до +29 прогнозируют синоптики в Ростовской области на выходных (подробнее)