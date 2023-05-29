«Шолоховская весна» — 2023: самые яркие кадры всероссийского фестиваля на берегу Дона

Тысячи гостей приезжают в Вешенскую в конце мая за особой атмосферой. Фото: правительство Ростовской области

В станице Вешенской Ростовской области отгремел финальный день фестиваля «Шолоховская весна», посвященный 118-летию со дня рождения донского писателя. Любимый жителями донского и других регионов России праздник в этом году был также посвящен 80-летию с начала публикации Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».

Число гостей станицы исчисляется десятками тысяч. Фото: правительство Ростовской области

В субботу, 27 мая, губернатор Василий Голубев посетил станицу Вешенскую. Вместе с гостями он возложил цветы к могилам Михаила Александровича и его супруги Марии Петровны. Посетил мемориальные экспозиции «Ледник» и «Книжная аллея» в усадьбе писателя. А в государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова губернатор осмотрел тематическую выставку, посвященную роману «Тихий Дон».

Гости праздника побывали на ярмарке. Фото: правительство Ростовской области

В «Народном доме» музея-заповедника шла презентация нового издания романа «Они сражались за Родину». Основную часть тиража передадут в библиотеки ЛНР и ДНР.

Все дни фестиваля для гостей была открыта экспозиция музея. Фото: правительство Ростовской области

Рядом действовала выставка «Открытка на фронт». Все желающие, в том числе глава региона, заполнили открытку для бойцов, участвующих в СВО.

"Шолоховская весна" появилась по инициативе станичников 38 лет назад. Фото: правительство Ростовской области

В это время на площадях Вешенской одновременно развернулись выставка ретроавтомобилей «Советский автопром» и ярмарка «Город мастеров», а еще гости станицы с удовольствием посетили стилизованные казачьи курени.

Александр Розенбаум перед вечерним выступлением активно поучаствовал в праздничных мероприятиях. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор, приветствуя гостей праздника, напомнил, что фестиваль «Шолоховская весна», появившийся 38 лет назад, в 1985 году, родился благодаря именно станичникам, которые чтут память своего земляка-писателя.

Внук Михаила Шолохова прокатил гостей по станице. Фото: правительство Ростовской области

- На празднике очень много гостей подходили ко мне, представлялись. И у меня создалось впечатление, что сегодня здесь вся Россия. Тридцать восемь лет назад «Шолоховская весна» начала шагать по донской земле и одновременно по всей России. Потому что Шолохова любят везде... По прошествии многих лет мы понимаем, что его произведения очень актуальны, - поделился Василий Юрьевич. - Сейчас точно так же нам приходится отстаивать интересы, независимость своей Родины, и ребята именно это делают на передовой. И это совершенно правильно, потому что это - во имя будущих поколений, во имя нашей жизни, в память о дедах и прадедах, которые уничтожали фашистов.

Фото: правительство Ростовской области

Традиционно, в Вешках на «Шолоховской весне» собралось невообразимое количество артистов. Радовали своим творчеством 150 коллективов и 270 мастеров декоративно-прикладного искусства.

Вечером состоялся традиционный концерт на берегу Дона. Фото: правительство Ростовской области

Кульминацией праздника, как обычно, стал вечерний гала-концерт на набережной Дона. Над гладью реки прозвучала музыка из оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон». Свои номера представили творческие коллективы из 16 регионов. Зрители увидели плац-парад военного оркестра штаба Южного округа войск нацгвардии России.

Со сцены играл оркестр, гости вспоминали фильмы по произведениям автора. Фото: правительство Ростовской области

В финале концерта долгожданным было выступление Александра Розенбаума. Завершился главный день празднования ярким фейерверком над Доном.

Вспомнили на празднике и ветеранов, которые сражались за Родину. Фото: правительство Ростовской области

Ну а на следующий день гостей праздника на конюшне ждала фольклорно-этнографическая программа «Мы — донские казаки».

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