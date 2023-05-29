Почему Парамоновские склады в Ростове нельзя снести, объяснили общественники и археологи

на территории Парамонов расположены несколько родников. Фото: ДУДНИКОВА Мария.

Третьи сутки в интернет-пространстве Ростова-на-Дону не утихают споры о том, нужно ли сносить Парамоновские склады или нет. Дискуссию начал один из членов Общественного совета при Комитете по охране культурного наследия Александр Сушков, который заявил, что здания складов «однозначно будут сноситься, потому что стены не несут уже ничего, а их реставрация стоит слишком больших денег». Общественник выразил мысль, что выход из сложившейся ситуации лишь один - снести и затем восстановить наружный облик объекта.

После этого другие члены Совета, археологи и обычные ростовчане высказали свое мнение о судьбе памятника архитектуры федерального значения. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» выслушала разные мнения.

НЕ «ТРЕБУЮ СНЕСТИ», А «ВИДИМО, ПРИДЕТСЯ»

В комментарии «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» Александр Сушков уточнил, что в погоне за скандалом подавляющее большинство газет извратили его слова о будущем Парамонов.

– Я сказал, что, видимо, придется разбирать Парамоны, – поясняет общественный деятель. – Вместо этого они написали, что я требую, чтобы склады разобрали. Это разные вещи.

На своей странице в социальной сети Александр отметил, что, по официальному заключению, «несущая способность стен ничтожна, а их реставрация без сноса безумно дорога и не позволит получать владельцам хотя бы относительно нормальную прибыль».

Также «страж Парамонов» указал на «жуткий вандализм», который проявляет неосознанная часть горожан: неизвестные разбивают стены, выламывают кованные изделия, зарисовывают стены федерального памятника и мусорят.

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК! КТО Ж ЕГО СНЕСЕТ?

В то же время ростовский археолог Дмитрий Зенюк считает так:

- Горожане не обязаны заботиться о прибыли владельцев. Однако каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Если нынешний владелец Парамонов финансово не в состоянии привести объект в надлежащий вид, то пусть продаст его тому, кто готов это делать.

Также специалист подчеркивает, что Комплекс экспортных зерновых складов является одним из 16 памятников федерального значения, расположенных на территории Ростова-на-Дону. При этом Парамоны в этом списке стоят на первом месте.

- Сносить объект культурного наследия запрещено законом, - подчеркивает археолог. - Да, ФЗ №73 предусматривает воссоздание объекта культурного наследия. Однако Парамоновские склады на данный момент не утрачены. И, если к этому объекту когда-нибудь подойдет экскаватор и начнет его сносить, то очевидцам этого происшествия нужно вызывать полицию и писать заявление по статье 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ".

И в таком случае нарушителям грозит либо штраф до пяти миллионов рублей, либо до шести лет лишения свободы.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПАРАМОНОВ ДЕРЖАТ СКЛОН

По словам другого члена Совета, председателя правления фонда сохранения наследия «Танаис» Николая Судоргина, участок склона к реке Дон, на котором расположены Парамоновские склады, имеет сложные геологические и гидрогеологические особенности.

- Проведение серьезных строительных работ может привести к активизации оползневых процессов, способных затронуть здания, в которых с конца 19 века располагались мореходные классы, также являющиеся объектами культурного наследия, - поясняет Николай. - А это, в свою очередь, может стать причиной значительных материальных затрат на аварийно-спасательные работы обоих комплексов или к их руинированию с возможной полной утратой.

Общественник напомнил, что в середине 2000-х годов в пространстве склона между Мореходкой и Парамонами уже предлагалось построить несколько высоток. Но эти инициативы так и не нашли поддержки и у общественников, ни у специалистов. Проблемы с оползнями начались и при строительстве на склоне бизнес-комплекса «Пять морей», поэтому его высотность и была уменьшена.

- Следует помнить о низкой прочности и естественной подвижности надпойменных террас рек Дон и Мертвый Донец, сложенных из пористых известняков типа «ракушечник», - поясняет специалист. - Склон реки Дон склонен к разломам, порой весьма протяженным и широким, а в геологическом смысле - быстропротекающим, в том числе из-за изменения давления поземных вод, вколачивания балок, строительства различных наземных и подземных сооружений, фундаментов.

По мнению собеседника издания, снос Парамоновских складов, как и любых других дореволюционных зданий на улице Береговой, может повлечь за собой сползание вышестоящих строений в реку Дон.

- Поэтому-то к делу реновации туристически привлекательных руин в Ростове нужно подходить с головой, - заключил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда и мифы о Парамоновских складах в Ростове-на-Дону

Таинственное подземелье, целебная вода и двухметровое привидение (подробности)