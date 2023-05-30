Цены на черешню подскочили в Ростовской области из-за неурожая

Черешня в Ростовской области большей частью привозная, дорогая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока на рынках Ростова за нее просят до 750 рублей за килограмм

На ростовских рынках первая черешня появилась около недели назад. Пока цены на нее заоблачные, но особенно не снижаются. Узнали, откуда везут фрукт, по какой цене и что будет в этом году с урожаем.

ЧТО С ЦЕНАМИ

На ростовских рынках черешню предлагают по 500 – 750 рублей за килограмм. Редко встречается цена в 300 – 400 рублей.

По словам продавцов, товар на прилавках – из Армении и Узбекистана, от того и стоит дорого.

- Мы у перекупщиков покупаем фрукты по 450 рублей за килограмм, набавляем только 50 рублей, - объясняют продавцы на Нахичеванском рынке. - Вообще, черешни в Армении в этом году много. Продавали бы ее здесь и продавали, но дождь мешает. Из-за высокой влажности черешня портится.

Вот такую черешню в Ростове предлагают по 750 рублей. Фото: Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО

«СОЛНЦА БЫЛО МАЛО, СЛАДОСТИ НЕ НАБРАЛА»

В Ростовской области своей черешни пока очень мало. Поспела только самая ранняя. Например, свою черешню продают в Песчанокопском районе. Ее предлагают по 180 рублей за килограмм. Но к 10 утра ее уже не найти: то небольшое количество, которое успевает попасть на прилавки, быстро раскупают. Остается узбекская – по 500 рублей.

В Шахтах на рынке встречается черешня из Ставрополя – по 200-300 рублей за килограмм.

А вот садовод из Неклиновского района говорит, что вообще остается в минусе:

- Мы не будем собирать раннюю черешню. Ее мало завязалось. И та, что сегодня уже почти поспела, трескается. Рвать ее не имеет смысла — ее очень мало. А приглашать людей, чтобы сами собирали, не будем — они часто заламывают ветки. Так что у нас ранняя черешня останется на дереве. Тем более солнца было мало, сладости она не набрала.

НАДЕЕМСЯ НА ПОЗДНИЕ СОРТА

В Егорлыкском районе – похожая картина. Зато местный садовод уверяет, что больший урожай могут дать поздние сорта. На юге региона они начнут созревать примерно с 20 июня. Хотя и этой ягоды будет не так много, как в прошлые годы.

– Весна была холодная, – поясняет Алексей, – опыление шло вяло, и ягоды завязались плохо. Но если дожди прекратятся и потеплеет, то, может, мы что-то еще и продадим. Думаю, цены через пару недель на черешню все-таки должны снизиться.

Кстати, в Краснодарском крае своя черешня тоже только начинается. Там тоже было холодно и дождливо.

А это местная черешня, из Песчанокопского района. Фото: Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не удалось даже листву сохранить»

Владимир КОСОВ, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора по Ростовской области:

- Ростовская область подходит для выращивания косточковых, в том числе и черешни, только год выдался неудачным даже для самих деревьев. Цвели черешни и вишни хорошо, все белые стояли, и во многих территориях температура для цветения подходящая была — в районе 15 градусов тепла, - рассказывает Владимир Иванович. – Но потом пошли дожди. Деревья начали болеть. Обработать их не было никакой возможности — постоянно лили дожди. На некоторых ветках не удалось даже листву сохранить. Еще и температура низкая была. А корневая система работает в полную силу, только когда на улице теплее. У нас же долго было холодно. Деревья ослабли.

Поэтому совет садоводам такой: продолжайте ухаживать за деревьями и дальше, обрабатывать их, даже если на ветках нет ягод или листва поредела. Только в этом случае вы сможете сохранить сами растения.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать полезную черешню?

– Дождей прошло много, поэтому ягоды могут трескаться. Их растрескивание можно предотвращать за счет обработки препаратами. Делают это за две недели до сбора урожая. Но не все следуют этому правилу. А раз ягода треснула, значит, ее никто не обрабатывал. Кроме того, треснутая черешня хранится не больше суток. Так что лучше купить потресканную незагнившую черешню — это гарантия того, что ее недавно сняли с ветки и, кроме того, она вряд ли вам навредит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фермеры озвучили прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году

Сейчас на прилавках можно найти тепличную ягоду, а также урожай из Краснодарского края (подробнее)