Фермеры озвучили прогноз на урожай клубники в Ростовской области в 2023 году

Поспевать в грунте донская клубника начнет к 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростовской области ожидают хороший урожай клубники. Фермеры отмечают, что солнечная погода сделает ягоду спелой и сладкой. Когда можно будет попробовать лакомство, рассказали съемочной группе «Дон-ТР».

Сейчас клубника, которую высадили в грунте, еще зеленая, но поспевать она начнет к 1 июня.

- Почти созревает. Нужно только солнце. Чем больше солнца, тем она слаще и вкуснее, - отметил глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Тамразов.

По словам руководителя КФХ, в среднем с одного куста планируют собирать по 300 граммов ягоды, а с гектара уже от 10 тонн.

При этом донскую клубнику, которую выращивали в теплицах, уже можно увидеть на прилавках. Также покупатели берут краснодарскую и турецкую.

- Цена еще не установилась, сейчас только тепличная клубника наша. От 350 до 500 рублей будет хорошая. Разница от закупочной цены составляет около 70 рублей, - рассказали продавцы на Центральном рынке Ростова-на-Дону.

Торговцы отмечают, что большинство покупателей отдают предпочтение отечественной ягоде, которую считают натуральной и действительно вкусной.

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