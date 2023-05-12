Весенняя непогода в Ростовской области может привести к неурожаю вишни, черешни и сливы

Садоводы отмечают малое количество завязей на деревьях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за весенней непогоды - снегопадов, дождей и холодов - ожидается неурожай вишни, черешни, абрикос и сливы. Пессимистичные прогнозы дают садоводы, сообщили журналисты «Дон-ТР».

В этом году отмечается малое количество завязей и распространение грибковых заболеваний. Также нет пчел, они появляются обычно только при температуре выше +10 градусов. Подобной весны на Дону не припомнят.

Сейчас садоводы ведут борьбу с возбудителями древесных болезней, для которых погода, наоборот, оказалась комфортной и вполне пригодной для жизни. Отмечаются, например, монилиоз и парша, требующие химической обработки. Летающие и ползающие вредителей, в том числе бабочки, щитовки и плодожорки, пока не расплодились.

Напомним, ранее донские власти отметили, что урожай фруктов и ягод по итогам 2022 года на Дону вырос более чем на 20 %.

Кроме того, ежегодно на средства господдержки в регионе закладывают около 200 га молодых садов. Всего же в ближайшие три года должны высадить примерно 600 га деревьев.

Сейчас площадь под плодовыми в плодоносящем возрасте составляет 3,4 тысячи га, в том числе под косточковыми культурами занято более 1 тысячи га, семечковые занимают 2,4 тысячи га.

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