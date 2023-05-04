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НовостиОбщество4 мая 2023 14:38

В Ростовской области увеличивают площади под садами интенсивного и суперинтенсивного типа

В ближайшие три года на Дону должны высадить примерно 600 га плодовых деревьев
Ангелина СКИБА
Сейчас площадь под плодовыми составляет 3,4 тысячи га

Сейчас площадь под плодовыми составляет 3,4 тысячи га

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростовской области в последние годы отдают предпочтение садам интенсивного и суперинтенсивного типа. Только в 2022 году под такие объекты отвели 180 га, то есть 85 % от всех заложенных под высадку территорий. Об этом сообщают донские власти.

- Тенденция обусловлена компенсацией значительной части затрат и возможностью в максимально короткие сроки получать качественную плодовую продукцию с высокой урожайностью, - пояснил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По словам чиновника, в 2022 году урожай фруктов и ягод вырос более чем на 20 %. Этого удалось добиться благодаря обустройству интенсивных и суперинтенсивных садов, правильной технологии возделывания и финансированию.

Ежегодно на средства господдержки закладывают около 200 га молодых садов. В 2023 году на поддержку отрасли из федерального и областного бюджетов должны направить почти 130 млн рублей, что на 22 % больше, чем годом ранее

Всего в ближайшие три года на Дону должны высадить примерно 600 га плодовых деревьев. Сейчас площадь под плодовыми в плодоносящем возрасте составляет 3,4 тысячи га, в том числе под косточковыми культурами занято более 1 тысячи га, семечковые занимают 2,4 тысячи га.

Добавим, при закладке садов в Ростовской области используют в основном посадочный материал отечественного производства.

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