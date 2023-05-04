В Ростовской области увеличивают площади под садами интенсивного и суперинтенсивного типа

Сейчас площадь под плодовыми составляет 3,4 тысячи га Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростовской области в последние годы отдают предпочтение садам интенсивного и суперинтенсивного типа. Только в 2022 году под такие объекты отвели 180 га, то есть 85 % от всех заложенных под высадку территорий. Об этом сообщают донские власти.

- Тенденция обусловлена компенсацией значительной части затрат и возможностью в максимально короткие сроки получать качественную плодовую продукцию с высокой урожайностью, - пояснил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По словам чиновника, в 2022 году урожай фруктов и ягод вырос более чем на 20 %. Этого удалось добиться благодаря обустройству интенсивных и суперинтенсивных садов, правильной технологии возделывания и финансированию.

Ежегодно на средства господдержки закладывают около 200 га молодых садов. В 2023 году на поддержку отрасли из федерального и областного бюджетов должны направить почти 130 млн рублей, что на 22 % больше, чем годом ранее

Всего в ближайшие три года на Дону должны высадить примерно 600 га плодовых деревьев. Сейчас площадь под плодовыми в плодоносящем возрасте составляет 3,4 тысячи га, в том числе под косточковыми культурами занято более 1 тысячи га, семечковые занимают 2,4 тысячи га.

Добавим, при закладке садов в Ростовской области используют в основном посадочный материал отечественного производства.

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