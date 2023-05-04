В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 643 человека

Некоторые клещи были переносчиками возбудителя иксодового боррелиоза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области по состоянию на 3 мая от укусов клещей пострадали 643 человека, 285 из которых - дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Больше всего случаев - 90 - зафиксировали в Ростове-на-Дону. На втором месте по активности паразитов оказался Таганрог, там насчитали 45 укушенных. В Шахтах - 39, в Семикаракорском районе - 25, в Неклиновском и Аксайском районах - по 19.

Некоторые клещи были переносчиками возбудителя иксодового боррелиоза.

На сегодняшний день обработку от клещей провели на территориях общей площадью 7996,85 га. Также специальное средство распылили на пастбищах.

Жителям региона напоминают: защититься от агрессивных паукообразных помогают одежда с длинными рукавами, плотная обувь, штаны и высокие носки. После отдыха или работы на природе нужно тщательно осматривать себя и вещи. Снимать клеща самостоятельно опасно, нужно обращаться травмпункт.

Отнести уже снятого накожника можно в Центр гигиены и эпидемиологии, который находится на 7-й Линии в Ростове-на-Дону.

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