В школах Ростова во время ЕГЭ и ГИА введут особые меры защиты из-за кори

Санитарные меры введут по требованию Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в школах Ростова-на-Дону во время проведения ЕГЭ и ГИА будут действовать особые меры защиты из-за возможности распространения кори и коронавируса. Об этом на планерном совещании рассказала начальник городского управления образования Виктория Чернышова.

- Перед проведением экзамена у всех участников и наблюдателей измерят температуру. Можно будет пользоваться средствами для обработки рук. В каждой аудитории включат рециркуляторы, - сообщила Виктория Чернышова.

Кроме указанных мер, в пунктах проведения экзаменов установят емкости с водой для питья. Также на местах должны дежурить врач или медицинская сестра. Если кому-то станет нехорошо, вызовут скорую помощь.

- Хочу обратиться к родителям, чтобы внимательно относились к состоянию здоровья детей. К сожалению, ребята уже приходили с повышенной температурой. Если ребенок заболел, он может сдать экзамен в резервные сроки. Это ответственность и родителя, и членов временного коллектива, - отметила Виктория Чернышова.

Добавим, в 2023 году подтвердить свои знания должны 11287 учащихся 9 классов, а также 4868 выпускников 11 классов. По данным управления образования, досрочный экзаменационный период продлится до 16 мая. Основной период должны провести с 24 мая до 1 июля, дополнительный период - с 4 до 23 сентября.

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