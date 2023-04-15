В Ростовской области зарегистрировали 15 случаев заболевания корью с начала года

Выявлено 11 завозных случаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области зарегистрировали 15 случаев заболевания корью с начала 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Екатерину Ерганову.

По словам Ергановой, среди всех случаев 11 завозных — из-за рубежа и из других территорий страны. Она уточнила, что 86,7% заболевших — дети.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Виктория Беспалова рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что рост случаев заболевания корью зафиксирован не только в Ростовской области, но и в других регионах России. По мнению медика, одна из причин — миграция, вторая — недостаточных охват населения вакцинацией от кори.

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