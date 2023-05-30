С квасом и сметаной дороже: сколько в Ростове стоит порция окрошки

А вы на чем предпочитаете готовить окрошку: на квасе, кефире, айране или сыворотке? Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце мая принято отмечать День окрошки. Через пару дней наступит лето, а с ним и невыносимая жара. В знойную погоду облегчить страдания и утолить жажду поможет традиционный холодный суп русской кухни.

Мы решили пройтись по магазинам и рынкам, чтобы узнать, сколько стоит кастрюля окрошки в Ростове.

ЧТО ПО ЦЕНАМ

За основу мы взяли традиционный рецепт. Нам понадобятся свежие огурцы, картофель, куриные яйца, колбаса или отварное мясо, укроп, петрушка, лук. А заправить можно либо квасом со сметаной, либо кефиром, либо айраном.

Полкило мякоти говядины можно взять по скидке за 311 рублей. А вот 500 граммов мраморной говядины вытянет на 400 рублей. Можно сэкономить на мясной основе окрошки и купить обычную докторскую колбасу. Цена за полкило по скидке выйдет в 149,99 рублей вместо 276,99. А докторская из индейки стоит 199 рэ за 400 граммов. Еще один вариант —300 граммов сервелата за 240 рублей.

Для ленивых в магазинах продают готовые наборы с окрошкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С огурцами тоже не все так просто. Есть гладкие огурцы – подороже, а есть среднеплодные – подешевле. В супермаркете за килограмм гладких огурцов просят 185 рублей, на рынке их можно купить за 139 рублей. Самые дешевые среднеплодные огурцы обойдутся почти в 84 рубля за кило.

Килограмм картофеля продают по 85 рублей. А 100 граммов зеленого лука – по 69.

Яйца на окрошку можно взять и не высшей категории, а, например, первой или второй. За десяток первой категории просят 71 рубль, а за С2 – 53.

100 г петрушки продается по 50 и 40 рублей. А 30 граммов укропа вытягивает на 39 рэ.

Заправка для окрошки – дело вкуса. Можно сделать летний суп с кефиром, разбавленным водой. 900 миллилитров 2,5% кефира стоят 73 рубля. Если за основу берете айран, то пол-литра напитка обойдутся в 40 рублей. Но таких бутылок потребуется несколько. А если привыкли есть окрошку с квасом и сметаной, то литр в среднем обойдется в 100–120 рублей, а сметану с жирностью 15% можно найти и за 69,76 рубля.

ПРИГОТОВИТЬ САМОМУ ИЛИ КУПИТЬ?

На небольшую кастрюльку окрошки по рецепту нужно 300 г мяса или колбасы, три огурца, четыре яйца, четыре картофеля, 15 граммов зеленого лука, 10 граммов укропа и столько же петрушки, щепотка соли. Для заправки – полтора литра кваса и два стакана сметаны, либо просто литр кефира, либо литр - полтора айрана.

На квасе окрошка самая дорогая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По подсчетам окрошка с квасом и сметаной по стоимости оказалась дороже остальных – 538 рублей за небольшую кастрюлю в четыре порции. С айраном холодный суп выйдет в 489 рублей, а на кефире – 445.

Для тех, кто не любит и не умеет готовить нашлась альтернатива. В магазинах можно приобрести готовый набор для окрошки. За 150 граммов смеси просят 189 рублей. Плюс к этой сумме надо добавить квас, кефир или айран.

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