Ростовчанин рассказал, как при помощи нейросети сдавал ЕГЭ

Некоторые школьники начинают готовится к экзамену за два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские школьники, как и их коллеги по всей стране, начали сдавать ЕГЭ. Позади долгие годы подготовки, сотни исписанных тестов и тетрадей, онлайн-вебинары и, конечно же, немалые суммы, потраченные на репетиторов. Но, как говорят бывалые, чтобы получить хорошие результаты, нужно правильно настроиться.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с одиннадцатиклассниками, чтобы узнать, как прошли первые экзамены. Ребята рассказали, как боролись с волнением, новыми заданиями и в какие приметы верят.

Свои результаты школьники смогут узнать в личном кабинете. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ДВА ГОДА УСЕРДНО ЗАНИМАЛАСЬ

- Да как? - отвечает вопросом на вопрос новоиспеченная выпускница Мария. - Собрала всю волю в кулак, надела накрахмаленную рубашку и с натянутой улыбкой отправилась сдавать экзамен по литературе. В этом году он стоял в расписании самым первым. Представьте, 23 мая отгуляли последний звонок, а уже 27-го Гоголь, Толстой и Достоевский ворвались в мою жизнь. Старшие товарищи удивлялись такому графику, ведь буквально три-четыре года назад в числе первых были базовые математика и русский, а тут - профильный предмет, да еще и такой непростой. Я не расстроилась: зря что ли целых два года усердно занималась. В 10 классе хватало одного допа в неделю, вместе с репетитором изучали только тестовую часть. А вот уже с сентября 11 класса большой упор пошел на сочинения. Чтобы не сделать ошибок, пришлось взять дополнительные часы. В декабре родители дали денег на онлайн-вебинар по поэзии 19 века, очень уж сложно она у меня шла.

К счастью, во время самого экзамена в заглавной теме попалось произведение Ивана Гончарова «Обломов». Очень переживала, что это будет Толстой или Шолохов. Но удача, видимо, была на моей стороне. Там нужно было определить жанр, сопоставить по цитатам образы основных героев и сделать приличного вида текст по типовым клише.

В мини-сочинениях пришлось анализировать ностальгическую тему в произведении Набокова «Родина», рассказывать о самых впечатляющих эпизодах «Горе от ума» и выделять особенности прозы Чехова на примере какого-нибудь произведения. Я решила взять «Вишневый сад». На самом деле, здесь как и учили, главное - правильно распределить время. Поэтому на будущее своим последователям советую: сначала стоит написать большое эссе и только потом - маленькие. Моя знакомая совершила эту ошибку, а потому потеряла приличное количество баллов.

Ребята отдают большие деньги на подготовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА"

- Что не устраивало лично меня? Так это то, что проверяющих было больше, чем самих школьников, - смеется 11-класница. - Только представьте, около пяти суетливых тетушек на входе, по два дежурных - в пролетах каждого этажа, по два - возле аудиторий и столько же - внутри. Все это больше напоминало не экзамен, а концерт Стаса Михайлова.

Примерно за 10 минут до начала нам рассказали про регламент, похвастались целостностью пакетов с тестами и грозным голосом предупредили, что всех снимает скрытая камера.

Стало быть: кадр - один, дубль - один, поехали! Уже через 10 минут женщина со странной загогулиной на голове начала бродить из стороны в сторону и напевать под нос песенку про крылатые качели, что жутко сбивало. К середине экзамена репертуар иссяк, и проверяющая стала заглядывать к нам в бланки. К счастью, даже с таким «музыкальным» сопровождением удалось все вовремя сдать. В приметы не верю, но на всякий случай надела «счастливую» рубашку, встала с левой ноги, и - о, ужас! - даже не мыла голову. Чего только не сделаешь ради успеха. А одной моей подружке внушили, что держать учебники и тетрадки открытыми – это плохая примета: так, дескать, знания выветриваются. Ну, и куда без бранных слов? Бытует мнение, что хорошая ругань в сторону сдающего гарантируют ему отличную сдачу. Это все, конечно, весело, но с меня и немытой головы вполне достаточно.

Во время экзамена школьников отвлекают проверяющие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУЧАЛ ДОПРОСАМИ НЕЙРОСЕТЬ

Еще одной историей поделился старшеклассник Роман:

– К ЕГЭ по русскому, по правде говоря, я начал готовиться примерно за полгода. По такому случаю, мама даже выделила денег на репетиторов, но тратить их по назначению я не стал. Зачем отдавать огромные суммы чужому человеку? Я лучше на «мечту» оставлю. Так, все полученные финансы - а это на минуточку по три тысячи в неделю - стал откладывать на заветную приставку. Родителям говорил, что усердно занимаюсь с учителем по скайпу, а сам в это время мучил допросами нейросеть. Да, да, такое тоже бывает. Сами тесты проходил на бесплатных сайтах, а вот с сочинениями помогал искусственный интеллект.

Зная, что популярный GPT-чат стал платным, решил найти альтернативное решение. В Телеграмме есть множество ботов, которые выполняют такой же функционал, так еще и полностью на русском языке. Причем писать сухую формулировку довольно глупо, нужно задать более четкие параметры. Например: «Представь, что ты школьник и пишешь сочинение по роману «Война и мир», приведи два аргумента из текста на тему любви и дружбы». И этот маленький нейромозг буквально за минуту выдает целое сочинение с нужной формулировкой и тезисами.

Достаточно немного поправить слова, и все, работа сделана. Все эти изыскания вручную переписывал и запоминал, благо темы уже давно есть в общем доступе. Так, за два месяца набрал целый сборник.

Вселенная была ко мне благосклонна. Попалась тема, которую как раз прописывал с нейросетью. С тестом управился за час. Уж не знаю, что из этого выйдет, но эксперимент был крайне интересным. На приставку точно заработал. Самое главное, чтобы мама не почуяла неладное. В конце концов, хочется доказать обществу, что репетиторы – это прошлый век. Вон, парень диплом с нейросетью написал. А я чем хуже?

Некоторые ребята пытаются хитрить во время подготовки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие профессии выбирают ростовские выпускники и сколько будут зарабатывать

На какие специальности в ростовских вузах уже сейчас самый большой конкурс(подробнее)