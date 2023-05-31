Какие профессии выбирают ростовские выпускники и сколько будут зарабатывать

Родители школьников отдают десятки тысяч на репетиторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро тысячи ростовских школьников начнут штурмовать местные вузы. Однако многие ошибочно считают, что секрет успеха заключается только лишь в высоких баллах.

Ребята уверены - главное сдать на пятерки, а все остальное как-нибудь само собой разрулится. Но самое интересное только впереди, ведь от популярности факультета зависит количество заявок на бюджет. А от выбранной специальности и потенциальная зарплата.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» изучили сайты местных вузов, а также парочку сервисов по поиску работы, чтобы составить собственный рейтинг популярных и прибыльных профессий.

Кто-то вместо повторения материала всю ночь перед экзаменом готовит шпоры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАМОЖНЯ ИЛИ IT

В наш топ вошли только очные направления ростовских вузов, а число желающих указано из расчета гонки за бюджет. Ну, а теперь, самое время огласить номинантов. Так, например, в прошлом году безоговорочным лидером стало направление «Информатика и вычислительная техника». В этот же раз пальму первенства забрал факультет «Таможенное дело».

Модные айтишники уступили место блюстителям закона, на одно место зафиксировано более 104 желающих. Такой ажиотаж неспроста, ведь зарплаты в этой сфере очень внушительные. Например, декларант получает от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, менеджер по работе с таможней от 70 и выше, а специалист внешнеэкономической деятельности, и того больше. В среднем от 70 до 150.

Серебро заслужено достается IT-гениям. На одно место факультета «Информационные технологии и бизнес-аналитика» претендует более 45 абитуриентов. Ну тут все логично, кому не хочется запрыгнуть в лодку, плывущую приямков в светлое айти будущее. В такие моменты где-то в углу плачет грустный гуманитарий. А если серьезно, в будущем такие выпускники смогут работать в самых разных направлениях. Так младший консультант информационного отдела имеет доход от 60 до 90 тысяч в месяц, разработчик от 100 тысяч рублей, а руководитель проекта - в районе 150 — 230(!).

Некоторые из ребят мечтают готовится в школе, а сэкономленные деньги потратить на коммерческую основу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕКЛАМА И МЕНЕДЖЕРЫ

Бронзовым призером стало направление «Реклама и связи с общественностью», здесь как всегда аншлаг из желающих, около 43 школьников на место «под солнцем». Из года в год направление стабильно держится в топе, ведь будущий специалист буквально и чтец, и жнец, и на дуде игрец.

Уже в университете студенты устраиваются на должность менеджера по рекламе, специалиста PR, а также в пресс-секретаря, маркетолога и спич-райтера. Оклад зависит от выбранной сферы. SMM-менеджер на первых порах получает от 20 до 35 тысяч рублей, сотрудник рекламного агентства от 50 до 130 тысяч, опытный специалист по связям с общественностью от 30 до 250 тысяч, а копирайтер – 30–35 000 рэ.

Далее в список попадает факультет «Менеджмент в инновационном предпринимательстве», 39 сердец на одно бюджетное место. Выпускник данного направления может стать главным менеджером в ИП с окладом от 50 до 100 тысяч, консалтинговым консультантом с месячным доходом от 50 до 80 тысяч рублей. Также новоиспеченных менеджеров будут ждать в бизнес-структурах, инвестиционно-строительных фирмах, девелоперских и консалтинговых компаниях.

Не каждый школьник может справиться с эмоциональным напряжением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮРИСТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПСИХОЛОГИ

Пятерку получает царица факультетов — юриспруденция. "Не знаешь, что выбрать? Иди на юрфак!" - примерно так думает большая часть старшеклассников, оттого и конкурс стабильно высокий, по 30 человек на место. При желании можно еще в институте устроиться помощником юриста с зарплатой 25-28 тысяч рублей, а если повезет то и помощником судьи за 30-35 тысяч в месяц. Ставка же старшего юриста колеблется на уровне от 80 до 110 тысяч. Вариантов много, главное - сделать ставку на ту специальность, которая будет приносить удовольствие.

А теперь очередь дошла до главных хранителей пера и слова. Традиционно сотни лириков и мечтателей несут свои документы на журфак. В этом году на одно бюджетное место приходится 32 любителя печати. После окончания вуза ребята смогут устроится корреспондентом с зарплатой от 20 до 40, библиотекарем от 16 до 30, и даже SMM специалистом.

Завершают университетский топ лекари наших душ, господа психологи. На одно место хотят поступить примерно 15 абитуриентов. По окончании специалисты смогут работать в гос учреждении за 15 - 25 тысяч рублей, или практиковать в частном порядке от 1 500 за часовой сеанс и выше.

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