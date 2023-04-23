«Опять двойка»: ростовчане откровенно рассказали, как жить, если завалил ЕГЭ

Самый большой страх каждого школьника – завалить государственное тестирование. Фото: Мария ЛЕНЦ

В далеком 2009 году жизни многих старшеклассников разделились на до и после. А все потому, что ровно четырнадцать лет назад великий и могучий ЕГЭ из добровольного экзамена превратился в обязательный. С тех пор все силы выпускников направлены на штудирование тестов и заучивание заданий, ведь от результата зависит поступление в заветный вуз. Отныне современные детки бояться не бабу Ягу, а бабу ЕГЭ. Самый большой страх каждого школьника – завалить государственное тестирование.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с выпускниками, которые в свое время провалили итоговой экзамен. Ростовчане рассказали, о том, как так вышло, что делать дальше, а также есть ли примеры позитивного исхода.

АТТЕСТАТА НЕ ВИДАТЬ

- Если честно, шесть лет назад казалось, что после провала экзаменов жизнь разделилась на "до" и "после". Была такая веселая хохотушка Маша, мечтала поступить на филфак, ходила к репетиторам, усердно занималась. И, все в этой истории было складно, пока 10 июня не пришли результаты базовой математики, - вспоминает Мария из Ростова. - То был дивный летний денек, впервые за долгое время выбралась куда-то погулять. Пока подружка строила глазки очередным парням, решила проверить специальный сайт для ЕГЭшников. Обновляю страницу, а там вместо заветной четверки «грустный лебедь». От шока просто не могла сдвинуться с места, ведь если ты завалил один из обязательных предметов - русский или математика - никакого аттестата не видать. Получить «корочку» можно только после успешной пересдачи, однако на все формальности уходит минимум 2-3 недели.

Без сдачи обязательных предметов ЕГЭ аттестат школьникам не выдают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К счастью, экзамен на четверку все-таки переписала, но из хороших новостей это все. После, неудачи одна за одной сваливались словно фигурки домино. Аттестат получила позже всех, завалила второй профильный экзамен, не смогла подать документы на очку, разочаровала родителей, ну и на десерт клеймо «неудачницы». Просто комбо успешного человека. Тот случай, когда казалось, что дно пробито, но из подвала постучали. Для самоуспокоения периодически вспомнила, что Эйнштейн тоже был троечником, и ничего, справился. Только вот одним позитивным мышлением не обойтись, возник логичный вопрос: а что же будет дальше?

УПОРСТВО, ЖЕЛАНИЕ И БОЛЬШАЯ МЕЧТА

- Все лето прошло как в тумане, и вот, наступил сентябрь расплаты. Пока все ровесники постили веселые фото с линеек в университете, я сидела на сайтах по поиску «взрослой жизни». Оказалось, что найти работу - это испытание не для слабонервных: всем нужен опыт, а вот где его взять, «начальство» не объяснило. Ну ладно, консультантов то точно возьмут, но как бы не так. Продавцам требуется медкнижка, либо плати шесть тысяч в «серую», либо два месяца бегай по врачам. Да уж, привет самостоятельная будущность. Узнав о моих страданиях, мамин знакомый предложил работать помощников в их фирме. Зарплата не разгуляешься - 500 рублей за смену, но этого вполне хватало, чтобы самостоятельно оплатит репетиторов.

Некоторые не сдаются после сдачи ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Так продолжалось долгих 10 месяцев: фотошопила фотографии, писала посты для аккаунта хирурга, монтировала видео, и даже работала на «горячих» звонках медицинского кол-центра. Было нелегко, но я знала, что все эти усилия стоят одной большой мечты. С утра до вечера трудилась на «дядю», а после ездила к преподавателям. Весной экстерном пересдала профильный предмет, и наконец подала документы в желаемые вузы. Через пару месяцев наступил момент «Х», теперь я, о чудо, студент. Эта была новая, чистая глава, шанс переписать историю, и навсегда забыть о клейме неудачницы. Буквально с первого дня «ворвалась» в учебный процесс на максималках. Стала старостой, отличницей, активисткой, участвовала в неделях науки, студенческих веснах, а по итогу получила и такой желанный красный диплом. Оглядываясь назад, точно понимаю, что в мире нет ничего невозможного. Главное - желание, упорство и большая мечта. Если и завалили ЕГЭ – это не повод опускать руки, и самое интересное только впереди.

НЕУДАЧА И НИЗКИЕ БАЛЛЫ

Похожей историей поделилась и Ростовчанка Ирина.

– Буквально с 10 класса стала грезить поступлением на юридический. Постоянно всем об этом твердила, гордилась выбором, и не раз хвасталась перед ровесниками мифическими связями. По праве говоря, никаких связей не было, собственно, как и реальных знаний для сдачи ЕГЭ. Уже сейчас понимаю, что жила в каком-то иллюзорном мире. Придумала себе идеальную картинку, а вот трудиться ради ее исполнения не очень-то и хотелось. На все пробники ходила с высоко поднятой головой, только вот толку от этого не было. Каждый раз неудача за неудачной и низкие баллы. Тогда списывала все на случай, судьбу, ретроградный меркурий и шаманов с бунами, так уж не хотелось признавать, что причина на самом деле во мне.

Даже неудача на экзамене - не повод опускать руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Было стыдно, ведь долгие годы создавала образ крутой девчонки, а такие просто не могут провалиться. Но жизнь все расставила на свои места. Завалила базовую математику, с трудом написала русский, а на ЕГЭ по обществу даже не пришла. Чтобы получить аттестат пришлось отправиться на пересдачу. Набрала полные карманы шпаргалок, протащила калькулятор, постоянно выходила в туалет, чтобы проверить нужные формулы, но результат, прямо как на картине Решетникова «Опять двойка». По итогу разочаровала всех, кого можно, в том числе и себя. Вместо аттестата директор выдал просто справку об окончании школы. Думаю, в детстве многих пугали тем самым «волчьим билетом», но мало кто серьезно относился к такой байке. А я вот с ней встретилась лицом к лицу.

ОШИБКУ МОЖНО ИСПРАВИТЬ

- Первое время закрылась в комнате и очень много плакала, было четкое ощущение, что выхода нет, а ЕГЭ - это «конечная», - делится девушка. – Обидно, стыдно, и неловко, как теперь здороваться с одноклассниками, учителями, как смотреть им в глаза. Пришлось даже обратиться к психологу. Благо терапия немного привела в чувства, в какой-то момент осознала, что любую ошибку можно исправить. Одним днем импульсивно собрала вещи, и уехала покорять столицу. Никаких планов, финансовой подушки безопасности, и даже потенциальной работы не было. Только желание исчезнуть и начать все сначала. Первое время ютилась в комнате с соседкой, ходила на собеседование и изучала новый город.

Пересдать можно - главное упорство и желание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Трудилась то менеджером, то администратором, то бариста, места сменялись одно за другим. Наконец поняла, что дальше так продолжаться не может. Забрала из дома аттестат за девятый класс и стала подбирать хороший юридический колледж. В сентябре уже поступила на заочку, правда коммерческую. Ну ничего, зато сама все оплачивала, сдавала сессии, и наконец получила диплом о среднем образовании. Да, это не те воздушные замки, о которых когда-то так любила мечтать, ну ничего, зато теперь живу в реальном мире. Трезво оцениваю свои возможности, усилия и старания. Отныне главный девиз таков: «Чтобы что-то получить надо что-то сделать», жаль, что в 18 лет такие мысли не посещали мою светлую голову.

СТЫД ПОЗОР И НИКАКОГО АТТЕСТАТА

- Стыдно говорить, но со мной произошло то, чего так бояться все выпускники, - начинает рассказа еще одна Ростовчанка Юлия. – Повод был самый банальный, во время экзамена по русскому тестотехник заметила шпаргалки и банально выгнала из класса. Казалось, что такого точно не должно произойти, ведь испокон веков все используют "шпоры". Более того, нам рассказывали истории, якобы некоторые преподаватели, жалея школьников, специально делают вид, что ничего не происходит. Но мне так не повезло. Примерно в середине экзамена решила подсмотреть листочек, припрятанный в рукаве, ситуация благоволила, ведь усадили прямиков на последнюю парту. На так называемой «камчатке» обзор не самый лучший, многие старшаки хвалились историями, якобы там рай для любителей «скатать».

В далеком 2009 году жизни многих старшеклассников разделились на до и после. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Но нет, видимо, я не из их числа. Тихонечко развернула шпору, как тут подкрадывается злобный мистер тестотехник. Вот, девушка, вы что не знаете, что списывать запрещено, быстро покиньте аудиторию. Я натурально покраснела как помидор, уши горели, щеки порозовели, позор, страх и непонимание, что же теперь будет. А дальше, меня отвели к главной по участку, отчитали, составили протокол, а потом попросили написать объяснительную и удалиться с экзамена. В этот же день в школу пришла кляуза о том, что некая красна девица совершила экзаменационное преступление, стыд ей, позор и никакого аттестата.

БЫТЬ ДОМОХОЗЯЙКОЙ – ЭТО ТОЖЕ РАБОТА

- Все вокруг просто всполошились, по их словам, подставила не только себя, но и честь школы. Самое обидное, что работа то была нормальной, подсказка потребовалась только для одного задания, все остальное шло как по маслу. Но как говорит мой брат, поздно пить боржоми, когда печень отказала. Пришлось признать вину, забрать аттестат за 9 класс и подаваться в местный колледж на парикмахера. Причем учеба мне очень даже нравилась, более того, окончила лишь с одной четверкой.

- Наконец черная полоса закончилась, прямо во время вручения дипломов, суженный сделал предложение. Не раздумываясь тут же, согласилась, к чему формальности, вон домохозяйка — это тоже сложная работа. С таким мнением был согласен и благоверный, он сказал, что мне не обязательно работать, ведь зарплаты военного хватит на все. Так вот неудача на ЕГЭ подарила мне счастье в личной жизни.

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