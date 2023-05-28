«Одинаково ненавижу все дни недели»: о плюсах и минусах фриланса рассказали ростовские работники со стажем

Многим кажется, что работа на фрилансе сплошное удовольствие. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае отмечается день фрилансера. Праздник всех любителей работать удаленно с чашечкой кофе, без графиков, режимов и постоянного начальства. Но так действительно ли так безмятежен такой путь, как кажется со стороны? Или за внешним плюсами скрывается множество подводных камней?

Люди из самых разных сфер фриланса рассказали «КП-Ростов-на-Дону», каково это оставить стабильную работу ради свободного плавания, в чем плюсы и минусы, первые радости и разочарования. Также ростовчане поделились парочкой забавных историй из жизни, где «не нужно пахать на дядю».

Ростовские фрилансеры уверены, что сколько поработаешь, столько и поешь. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

"СЕГОДНЯ - КОФЕЙНЯ, ЗАВТРА - КВАРТИРА"

- Вот уже семь лет работаю специалистом по разработке видеоигр, - начинает рассказ Анатолий. – До 2020 у нас был крутой офис в самом центре города, веселые корпоративы, встречи с коллегами, живые обсуждения и даже кофебрейки за счет фирмы.

Но в 2020 на землю спустилась коронованная бацилла и весь штат перевели на удаленку. На самом деле, достаточно быстро привык к новому формату. Сидишь такой деловой в пижаме перед компьютером, никаких внешних раздражителей, тишь да благодать. К тому же появилась замечательная возможность подзаработать на фрилансе.

Примерно через полгода, решил разместить объявление на специальном сайте. Он отличается от привычных агрегаторов тем, что здесь работодатели выставляют не какую-то конкретную вакансию, а задачу. Например, некий ИП Ромашкин ищет специалиста для создания игровой механики, оплата по факту сдачи. Если тебя устраивает цена и фронт работ, откликаешься на заявку.

Параллельно с основным делом мог брать в день по два, а то и три мелких заказа. И так в кармане добавлялось по пять-шесть тысяч рублей. Неплохой такой бонус.

Уже к концу пандемии плюнул на официальное трудоустройство, оформился самозанятым и перетек на полноценный фриланс. С тех пор мой офис - в любой удобной точке города. Главное условие - чтобы на месте был хороший интернет. Сегодня - это кофейня, завтра - квартира друга, а послезавтра - беседка в парке. Да и расписание можно строить как душе угодно: одна неделя без выходных по полной загрузке, другая - более расслабленная.

В таком ритме заработок зависит исключительно от тебя: как поработаешь, так и поешь. Правда, минусы в деле тоже есть. Самый главный заключается в неадекватности некоторых клиентов. За годы работы даже выделил несколько особенно «любимых типов».

На специальных сайтах люди могут найти заказы по фрилансу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«СЕГОДНЯ - НРАВИТСЯ, ЗАВТРА - НЕТ»

- Первый — это так называемые «незнайки», - продолжает собеседник. - Сегодня ему нравится, завтра - нет, послезавтра - попросит добавить маленькие детальки, а через неделю - отзовет заказ. Однажды пишу клиенту в чат: «Уважаемый Акакий Акакиевич, не могли бы вы оплатить сделанную часть?». Через 10 минут приходит ответ: «Мы же в прошлый раз не договорились». Ну, да, а 1500 вариантов - это так, плюнуть в вечность? В порыве злости печатаю: «Работа по вашему техническому заданию была выполнена». На что он выдает: «Все ясно. Извините за беспокойство».

Самое обидное, что таком случае нельзя даже пожаловаться вышестоящему начальству, написать кляузу в какой-то госорган. Приходится стиснув зубы плясать под дудочку.

Но есть и другой типаж мистеры под кодовым шифром: «Да, но…». Поначалу не чувствуешь какой-то опасности: они шлют смайлики, радуются сотрудничеству. Но стоит отправить итог, как начинается: «Все прекрасно, но… Давайте сдвинем в сторону. Тут немного поменяем. Это уберем. Цвета скорректируем и далее по списку».

На фоне всего происходящего цирка даже стал шутить, дескать так не любил понедельники, что решил уйти из офиса на фриланс. И теперь одинаково ненавижу все дни недели.

Некоторые Ростовчане очень любят работать в кофейнях. Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАТУС «БЕЗРАБОТНАЯ ЛЕНТЯЙКА»

Еще одной историей поделилась ростовчанка Евангелика:

– Несколько лет назад решила плотно заняться фотографией. Развивала социальные сети, искала заказчиков через специальные платформы, а параллельно - трудилась администратором в студии. В целом, такое расписание вполне устраивало, но уже через год заказов стало очень много. Набравшись смелости, забрала трудовую книжку и отправилась в увлекательное путешествие по миру фриланса.

Ситуация, как с посылкой из Китая. Ожидание: съемки в свое удовольствие, неспешная обработка фото, свободное время для отдыха и саморазвития. Реальность: вечно горящие дедлайны, ночные сеансы возле компьютера, полное отсутствие сна, личной жизни и бантиком статус «безработная лентяйка» среди родственников.

За несколько месяцев поняла, что главное отличие фрилансера от раба заключается в том, что первый может себе позволить спать после заката солнца, а ты - нет. Не хотела работать на дядю, поэтому теперь работаю 24 на 7, такая уж реальность.

Но есть в нашем деле определенные плюсы. Во-первых, ни от кого не зависеть, можно самостоятельно варьировать заработок, в зависимости от количества проектов. Во-вторых, не надо ни с кем консультироваться, выслушивать нотации и вставать с петухами.

Да, я пашу ночами, как вол, зато днем, когда есть свободный час, плюхаюсь в кровать, чтобы придраться блаженному сну. А еще, никогда не опоздаю в офис, ведь вся квартира — это один сплошной коворкинг. Хочешь - сидишь в зале, хочешь - на кухне, а хочешь - в соседнем ресторанчике.

Плюс, меня очень заряжает сам съемочный процесс, выбор локации, и работа с клиентами. Едва получаю теплые отзывы о съемке, все трудности будто бы забываются.

У свободного графика есть и преимущества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАБОТЫ МНОГО И САМОЙ РАЗНОЙ

О трудовых буднях «удаленщика» рассказала и графический дизайнер Марина:

– В 2021 году решила перепрофилироваться из парикмахера в иллюстратора. С детства я просто обожала рисовать, придумывать какие-то картинки и аппликации, чуть позже даже окончила местную художку с отличием. Весь 11 класс усердно готовилась к поступлению в вуз, однако из-за нервов завалила почти все дополнительные испытания. Пришлось пойти по стопам матери и отдать документы в колледж на парикмахера.

Да, это тоже достаточно творческое дело, но мне хотелось совершенно другого. В итоге, получив диплом, заявила родителям, что по профессии работать не буду.

Мама с папой хоть и были шокированы, но выбор поддержали. Даже отдали скопленные на ремонт деньги, чтобы я смогла пройти курс по графическому дизайну. Собственно, все случилось, и в деле я вот уже второй год.

Причем таким как я не обязательно устраиваться в одну конкретную фирму и жить по графику. Мы можем свободно плавать по волнам заказов, набирая то частные, то корпоративные. Например, сейчас устроена сразу в нескольких компаниях и параллельно выполняю простенькие заявки на сайтах: одним - логотип, другим - фирменный стиль, третьим - инфографика для социальных сетей.

Многие специалисты жалуются, что фриланс - это круглосуточная работа. Фото: Иван МАКЕЕВ

«НАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕСЕЛО»

Работы много и самой разной. Причем в некоторых фирмах бывают порой очень веселые начальники, - продолжает она. - Так, например пишет босс в один из чатов: «Коллеги, всем приятных выходных. Напоминаю, что наша компания максимально уважительно относится к личному пространству, стараемся не тревожить друг друга в уик-энд. Считайте, что работа в выходные у нас под запретом. Скидывайте сюда фотки, как отдыхается – будем по-хорошему завидовать друг другу».

Самое забавное, что уже на следующий день все получили видоизмененный месседж, не помню дословно, но в тексте было что-то вроде того: «Команда, нет ни одного фото в чате с вашего отдыха. Это неуважительное отношение к руководству и друг другу. До шести вечера просьба отчитаться в следующем формате: 3–4 фото плюс краткое описание, не более 1000 знаков. Референс отчета на почте. Важно не повторяться, если кто-то выложил отдых на природе, используем фантазию и находим новое развлечение, нам должно быть весело».

И, что вы думаете? Народ вполне серьезно фантазировал. С таким делом точно не соскучишься.

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