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Общество28 мая 2023 13:00

«Одинаково ненавижу все дни недели»: о плюсах и минусах фриланса рассказали ростовские работники со стажем

О странных заказах, клиентах и всю правду работы «на себя» раскрыли ростовские фрилансеры
Александра КАКАСЬЕВА
Многим кажется, что работа на фрилансе сплошное удовольствие.

Многим кажется, что работа на фрилансе сплошное удовольствие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае отмечается день фрилансера. Праздник всех любителей работать удаленно с чашечкой кофе, без графиков, режимов и постоянного начальства. Но так действительно ли так безмятежен такой путь, как кажется со стороны? Или за внешним плюсами скрывается множество подводных камней?

Люди из самых разных сфер фриланса рассказали «КП-Ростов-на-Дону», каково это оставить стабильную работу ради свободного плавания, в чем плюсы и минусы, первые радости и разочарования. Также ростовчане поделились парочкой забавных историй из жизни, где «не нужно пахать на дядю».

Ростовские фрилансеры уверены, что сколько поработаешь, столько и поешь.

Ростовские фрилансеры уверены, что сколько поработаешь, столько и поешь.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

"СЕГОДНЯ - КОФЕЙНЯ, ЗАВТРА - КВАРТИРА"

- Вот уже семь лет работаю специалистом по разработке видеоигр, - начинает рассказ Анатолий. – До 2020 у нас был крутой офис в самом центре города, веселые корпоративы, встречи с коллегами, живые обсуждения и даже кофебрейки за счет фирмы.

Но в 2020 на землю спустилась коронованная бацилла и весь штат перевели на удаленку. На самом деле, достаточно быстро привык к новому формату. Сидишь такой деловой в пижаме перед компьютером, никаких внешних раздражителей, тишь да благодать. К тому же появилась замечательная возможность подзаработать на фрилансе.

Примерно через полгода, решил разместить объявление на специальном сайте. Он отличается от привычных агрегаторов тем, что здесь работодатели выставляют не какую-то конкретную вакансию, а задачу. Например, некий ИП Ромашкин ищет специалиста для создания игровой механики, оплата по факту сдачи. Если тебя устраивает цена и фронт работ, откликаешься на заявку.

Параллельно с основным делом мог брать в день по два, а то и три мелких заказа. И так в кармане добавлялось по пять-шесть тысяч рублей. Неплохой такой бонус.

Уже к концу пандемии плюнул на официальное трудоустройство, оформился самозанятым и перетек на полноценный фриланс. С тех пор мой офис - в любой удобной точке города. Главное условие - чтобы на месте был хороший интернет. Сегодня - это кофейня, завтра - квартира друга, а послезавтра - беседка в парке. Да и расписание можно строить как душе угодно: одна неделя без выходных по полной загрузке, другая - более расслабленная.

В таком ритме заработок зависит исключительно от тебя: как поработаешь, так и поешь. Правда, минусы в деле тоже есть. Самый главный заключается в неадекватности некоторых клиентов. За годы работы даже выделил несколько особенно «любимых типов».

На специальных сайтах люди могут найти заказы по фрилансу.

На специальных сайтах люди могут найти заказы по фрилансу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«СЕГОДНЯ - НРАВИТСЯ, ЗАВТРА - НЕТ»

- Первый — это так называемые «незнайки», - продолжает собеседник. - Сегодня ему нравится, завтра - нет, послезавтра - попросит добавить маленькие детальки, а через неделю - отзовет заказ. Однажды пишу клиенту в чат: «Уважаемый Акакий Акакиевич, не могли бы вы оплатить сделанную часть?». Через 10 минут приходит ответ: «Мы же в прошлый раз не договорились». Ну, да, а 1500 вариантов - это так, плюнуть в вечность? В порыве злости печатаю: «Работа по вашему техническому заданию была выполнена». На что он выдает: «Все ясно. Извините за беспокойство».

Самое обидное, что таком случае нельзя даже пожаловаться вышестоящему начальству, написать кляузу в какой-то госорган. Приходится стиснув зубы плясать под дудочку.

Но есть и другой типаж мистеры под кодовым шифром: «Да, но…». Поначалу не чувствуешь какой-то опасности: они шлют смайлики, радуются сотрудничеству. Но стоит отправить итог, как начинается: «Все прекрасно, но… Давайте сдвинем в сторону. Тут немного поменяем. Это уберем. Цвета скорректируем и далее по списку».

На фоне всего происходящего цирка даже стал шутить, дескать так не любил понедельники, что решил уйти из офиса на фриланс. И теперь одинаково ненавижу все дни недели.

Некоторые Ростовчане очень любят работать в кофейнях.

Некоторые Ростовчане очень любят работать в кофейнях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАТУС «БЕЗРАБОТНАЯ ЛЕНТЯЙКА»

Еще одной историей поделилась ростовчанка Евангелика:

– Несколько лет назад решила плотно заняться фотографией. Развивала социальные сети, искала заказчиков через специальные платформы, а параллельно - трудилась администратором в студии. В целом, такое расписание вполне устраивало, но уже через год заказов стало очень много. Набравшись смелости, забрала трудовую книжку и отправилась в увлекательное путешествие по миру фриланса.

Ситуация, как с посылкой из Китая. Ожидание: съемки в свое удовольствие, неспешная обработка фото, свободное время для отдыха и саморазвития. Реальность: вечно горящие дедлайны, ночные сеансы возле компьютера, полное отсутствие сна, личной жизни и бантиком статус «безработная лентяйка» среди родственников.

За несколько месяцев поняла, что главное отличие фрилансера от раба заключается в том, что первый может себе позволить спать после заката солнца, а ты - нет. Не хотела работать на дядю, поэтому теперь работаю 24 на 7, такая уж реальность.

Но есть в нашем деле определенные плюсы. Во-первых, ни от кого не зависеть, можно самостоятельно варьировать заработок, в зависимости от количества проектов. Во-вторых, не надо ни с кем консультироваться, выслушивать нотации и вставать с петухами.

Да, я пашу ночами, как вол, зато днем, когда есть свободный час, плюхаюсь в кровать, чтобы придраться блаженному сну. А еще, никогда не опоздаю в офис, ведь вся квартира — это один сплошной коворкинг. Хочешь - сидишь в зале, хочешь - на кухне, а хочешь - в соседнем ресторанчике.

Плюс, меня очень заряжает сам съемочный процесс, выбор локации, и работа с клиентами. Едва получаю теплые отзывы о съемке, все трудности будто бы забываются.

У свободного графика есть и преимущества.

У свободного графика есть и преимущества.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАБОТЫ МНОГО И САМОЙ РАЗНОЙ

О трудовых буднях «удаленщика» рассказала и графический дизайнер Марина:

– В 2021 году решила перепрофилироваться из парикмахера в иллюстратора. С детства я просто обожала рисовать, придумывать какие-то картинки и аппликации, чуть позже даже окончила местную художку с отличием. Весь 11 класс усердно готовилась к поступлению в вуз, однако из-за нервов завалила почти все дополнительные испытания. Пришлось пойти по стопам матери и отдать документы в колледж на парикмахера.

Да, это тоже достаточно творческое дело, но мне хотелось совершенно другого. В итоге, получив диплом, заявила родителям, что по профессии работать не буду.

Мама с папой хоть и были шокированы, но выбор поддержали. Даже отдали скопленные на ремонт деньги, чтобы я смогла пройти курс по графическому дизайну. Собственно, все случилось, и в деле я вот уже второй год.

Причем таким как я не обязательно устраиваться в одну конкретную фирму и жить по графику. Мы можем свободно плавать по волнам заказов, набирая то частные, то корпоративные. Например, сейчас устроена сразу в нескольких компаниях и параллельно выполняю простенькие заявки на сайтах: одним - логотип, другим - фирменный стиль, третьим - инфографика для социальных сетей.

Многие специалисты жалуются, что фриланс - это круглосуточная работа.

Многие специалисты жалуются, что фриланс - это круглосуточная работа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«НАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕСЕЛО»

Работы много и самой разной. Причем в некоторых фирмах бывают порой очень веселые начальники, - продолжает она. - Так, например пишет босс в один из чатов: «Коллеги, всем приятных выходных. Напоминаю, что наша компания максимально уважительно относится к личному пространству, стараемся не тревожить друг друга в уик-энд. Считайте, что работа в выходные у нас под запретом. Скидывайте сюда фотки, как отдыхается – будем по-хорошему завидовать друг другу».

Самое забавное, что уже на следующий день все получили видоизмененный месседж, не помню дословно, но в тексте было что-то вроде того: «Команда, нет ни одного фото в чате с вашего отдыха. Это неуважительное отношение к руководству и друг другу. До шести вечера просьба отчитаться в следующем формате: 3–4 фото плюс краткое описание, не более 1000 знаков. Референс отчета на почте. Важно не повторяться, если кто-то выложил отдых на природе, используем фантазию и находим новое развлечение, нам должно быть весело».

И, что вы думаете? Народ вполне серьезно фантазировал. С таким делом точно не соскучишься.

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