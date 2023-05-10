Житель Ростовской области представился ведьмой и обманул несчастную в личной жизни москвичку

Мужчина взял с москвички больше 40 тысяч рублей на покупку магических атрибутов Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Москвы стала жертвой дистанционного мошенничества, рассказали столичные полицейские. По данным ведомства, 28-летяняя женщина столкнулась с жизненными трудностями. Искать помощь она отправилась в Интернете. Судя по запросам, которые она вводила в поисковик, проблемы случились в личной жизни. Девушка искала ворожею, чтобы вернуть любимого.

И вот, в одной из соцсетей, она нашла колдунью, которая обещала с помощью магии решить любой вопрос. С мужчиной, заверила ведьма, проблем тоже не будет.

Онлайн-колдунья сказала, что быстро вернет любимого, но для этого нужно провести обряды с определенными атрибутами. На их покупку ведунья попросила перевести 41 тысячу рублей.

После того, как москвичка отправила сумму, ворожея перестала выходить на связь. Тогда до девушки дошло, что ее обманули. Возвращать деньги она решила с помощью полиции. Оперативники вычислили личность ведьмы. Ею оказался 22-летний житель Батайска Ростовской области.

- Он был задержан и доставлен в отдел полиции по Савеловскому району Москвы для дальнейшего выяснения обстоятельств. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали представители ведомства.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда и вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что ростовчанин перевел колдуну полтора миллиона рублей, чтобы тот помог сохранить брак.

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