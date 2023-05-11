На неделе моды в Москве у ростовских дизайнеров украли часть новой коллекции

На неделе моды в Москве ростовские дизайнеры лишились костюма за 27 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Дизайнеры одежды из Ростова лишились брендового комплекта на неделе моды в Москве. Об этом сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

Как рассказали в компании DNK, модный дом выпускает женскую, мужскую и детские линейки.

ВЕЩИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСПЕХОМ

- В столицу, на выставку-показ, мы привезли одежду для взрослых. Брали с собой примерно сто комплектов, - сообщила корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» представитель компании Татьяна.

Мероприятие длилось три дня. По словам собеседницы, донская коллекция пользовалась успехом. Особенно понравилась москвичкам одна капсула – розовый пиджак в серую клетку и такого же цвета брюки.

- Комплект висел на видном месте, многие его мерили, несколько человек собирались купить.

Но в итоге костюм просто кто-то украл.

- Мы предполагаем, что пока консультант с площадки работал с посетителями, кто-то незаметно снял эту вещь из коллекции весна-лето-2023, и ушел с ней.

ДЕЛО ДОШЛО ДО ПОЛИЦИИ

Пропажу капсулы обнаружили в последний день работы выставки.

Представители компании написали заявление в полицию. Оперативники приехали на место происшествия, надеясь, что по камерам удастся вычислить вора. Но выяснилось, что регистратора именно в этой точке не было. Татьяна пояснила, что цена украденной вещи – 27 500 рублей.

- Наша одежда находится в среднем ценовом сегменте, - говорит девушка. – Этот костюм довольно дорогой, его стоимость сопоставима с моделями верхней одежды нашего бренда.

Поиски подозреваемых продолжаются.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что житель донской столицы дважды ограбил склад с балалайками, а на третий раз попался, уснув на месте преступления.

Его добычей стали не только музыкальные инструменты, но и чемоданчик логопеда.

В результате мужчина предстал перед судом. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

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