Ростовчанин дважды ограбил склад с балалайками, а на третий раз попался, уснув на месте преступления

Воришка несколько раз пробирался на один и тот же склад Фото: Михаил ФРОЛОВ

На скамье подсудимых оказался житель Ростова, претендующий на звание самого неудачливого вора. Мужчина заснул на месте преступления, пытаясь ограбить склад товаров для школ и детских садов.

ПЕРВАЯ КРАЖА

Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», ростовчанин был безработным. Однажды он захотел подарить подарок своему ребенку, но денег на это не было. Тогда Евгений Потапенко (имя изменено — прим. Ред.) решился на кражу.

Объект выбрал, по его мнению, безопасный. Подгадал и время — праздничные дни.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, попасть на склад, где хранились игрушки, музыкальные инструменты и прочие товары, не составило труда. Мужчина взломал дверь и забрал две балалайки с бубенцами и два набора с детскими дорожными знаками. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

После этого Евгений спокойно ушел домой. На следующий день никто из полиции к мужчине не пришел, и он решил, что кража сошла ему с рук. Ростовчанин опять отправился на склад.

Преступник унес два набора логопедов стоимостью 2600 рублей каждый и еще одну балалайку. Ему снова удалось уйти незамеченным охраной.

ВОШЕЛ ВО ВКУС

Через пару дней Евгений вернулся на склад, который стал ему почти родным.

На этот раз все пошло не по плану. После каждой аферы мелкий воришка отправлялся за спиртным, в котором себя совсем не ограничивал. На третью кражу мужчина шел, едва держась на ногах от алкоголя. Кое-как добравшись до места, ростовчанин решил вздремнуть.

Спал Евгений долго и крепко. Разбудил его на утро охранник компании. Праздничные выходные подошли к концу, и сотрудники компании вышли на работу.

Первым делом, с утра пораньше, они взялись за отгрузку коробок с балалайками. Работники тут же обнаружили, что не все инструменты на месте.

Как позже пояснит на суде руководитель организации, она сразу поняла, что на складе побывал грабитель. Она отправилась в службу охраны и рассказала о ЧП.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

- Дежурный охранник предприятия с инженером стали обходить территорию компании и в подсобном помещении обнаружили спящего злоумышленника. Они его разбудили и пресекли попытку побега, после чего вызвали полицию, — рассказал источник издания.

Как рассказала старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», а факты хищения квалифицировали как единый эпизод.

- Материалы уголовного дела были направлены в суд на рассмотрение по существу. Кировский районный суд Ростова уже вынес свое решение, — сообщила Екатерина Козлова.

Подозреваемого приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Время, проведенное под стражей в период следствия, зачли в срок отбывания наказания в исправительной колонии, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

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