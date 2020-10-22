В Ростове-на-Дону квартирный вор покусился на имущество троих студенток

Злоумышленник проник к квартиру через окно Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Студентки ростовского колледжа искусств столкнулись с большое неприятностью. Две первокурсницы и второкурсница сняли себе квартиру, расположенную на улице 29 Линия.

Накануне, как обычно, девушки отправились на занятие. А когда вернулись с лекций, были крайне обескураженны.

Пока их не было дома, неизвестный отжал металлопластиковое окно и забрал самое ценное, что нашел в съемном жилье. А именно — три простеньких ноутбука.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в Ростовской области трое неизвестных мужчин совершили налет на ювелирный магазин. Из салона они вынесли золота на сумму 11 миллионов рублей. Пока их не задержали. Кстати, во время преступления все трое прятали свои лица под медицинскими масками.

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Подозреваемых разыскивает полиция

В станице Боковской произошла крупная кража из магазина. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ночью трое преступников, чьи лица скрывали маски, взломали замок. После этого они проникли в ювелирный салон и забрали все, что там было.