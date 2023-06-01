В Ростовской области в шахте произошло обрушение породы

На момент обрушения в шахте находились десять рабочих.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Шахтах произошло обрушение породы в шахте «Октябрьская-Южная». ЧП произошло 1 июня около 6:40 в штреке, сообщили в донском управлении МЧС.
В момент обрушения в шахте находилось десять рабочих. На место отправились два расчета военизированного горноспасательного отряда.
Люди начали выбираться самостоятельно и за час покинули шахту. К счастью, никто из них не пострадал.
Позже в МЧС уточнили, что обрушения породы на шахте не было. На подстанции была нарушена работа электроподстанции.
— Последующего горения удалось избежать. В связи с задымлением сотрудники шахты были эвакуированы, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в апреле из шахты «Обуховская» эвакуировали более 200 человек. ЧП случилось из-за задымления на подстанции. На место направили два десятка горных спасателей и четыре единицы техники. была запущена вентиляционная система. В результате инцидента никто не пострадал.
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