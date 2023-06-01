С молитвой жены прошел всю войну: сын донского фронтовика нашел отца на архивной пленке из Берлина спустя 32 года после его смерти

Иван Васильевич и на фронте, и дома не расставался с гармонью и аккордеоном. Фото: из архива семьи

— Отец не раз рассказывал: когда он был в Берлине, там велись съемки — и советскими, и американскими корреспондентами, а он где-то в кинохронике может оказаться, - говорит Владимир Глазко. - И я случайно увидел эти кадры спустя 32 года после того, как его не стало. Был просто в шоке, когда узнал отца.

Уже сам дедушка, Владимир радовался как ребенок, когда увидел лицо своего отца, 21-летнего Ивана, артиллериста противотанковой артиллерии, в строю в Берлине в мае 1945-го в американской хронике.

На кадре из архивной американской кинохроники промелькнул отец. Фото: из архива семьи

С МОЛИТВОЙ В ПОРТСИГАРЕ

Уроженец села Новый Егорлык, что на юге Ростовской области, Иван Глазко попал на фронт в 1943-м, военную присягу принял при 905-м стрелковом полку.

- Рассказывают, бабушка была читакой, знала наговоры и вложила ему перед уходом на фронт в портсигар молитву «Живые помощи» со словами: «Ты вернешься, и ни одна пуля тебя не зацепит», - рассказывает Владимир Иванович.

Иван Васильевич начал свой боевой путь после освобождения Ростова на Миус-Фронте. Ранним утром 18 августа на передовой у высоты № 109, прозванной Саур-могилой, расчет наводчика сержанта Глазко ждал начала атаки. В четыре часа огневым налетом из десяти тысяч стволов начался прорыв на Миус-Фронте. Пушка командира орудия Глазко била без промаха, и в огненные бреши хлынула пехота.

Иван Глазко (по центру) рассказывал сыну, что мог попасть на пленку - в Берлине снимали и советские, и американские журналисты. Фото: из архива семьи

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДУЭЛЬ

Противотанковая батарея получила приказ овладеть стратегически важным железнодорожным полустанком, но получила отпор крупных танковых сил фашистов.

Иван Васильевич бил прямой наводкой: когда головной танк противника подобрался к нему на 100 метров, подбил его, следом еще два, а за ней и самоходку «Фердинанд». Враг начал отступать, наши — следом, и к вечеру овладели полустанком.

За блестящий артиллерийский поединок Ивана Васильевича наградили за четыре подбитых танка и «Фердинанд» орденом Славы III степени. Тогда же комсомольца приняли в партию.

О сержанте даже есть упоминание в книге «Выстоять и победить» генерала-лейтенанта Героя Советского Союза Ивана Рослого: «Высоким было и огневое мастерство расчетов, где находились такие знатоки своего дела, как наводчик орудия сержант Глазко, который двумя выстрелами уничтожил один за другим танк и бронетранспортер…»

Командир орудия Иван Глазко метко подбивал танки противника и давал ход нашим войскам. Фото: из архива семьи

«ЕГО СНАРЯДЫ БУДТО ОБЛЕТАЛИ»

Начало апреля 1944 года. Наши войска подобрались к Одессе. В ночь на 4 апреля командование решило форсировать Тиллигульский лиман и начать штурм города. На орудийный расчет Ивана Глазко двигалось до десятка танков, а позади — открытое море. После жаркого боя наши войска вышли победителями, Ивана Васильевича наградили медалью «За отвагу», а дивизия получила название «Одесской».

В составе Первого Белорусского Фронта громила фашистов на Днепре, освобождала Варшаву. В Польше полк на рассвете с ходу ворвался в деревушку под Краковом. Потрепанные в боях батальоны не смогли закрепиться на позициях и начали отходить, а артиллеристам пришлось преградить путь противнику. «Тигры» запылали один за другим. С шестого снаряда разворотило башню несущемуся танку, затем загорелся четвертый... В передышке между боями на Одере дончанина наградили орденом Славы II степени.

Братья Глазко воевали на фронте. Фото: из архива семьи

- Бабушка оказалась права. По факту отец серьезно не был ранен ни разу. Люди рядом гибли, а его снаряды будто облетали. Только маленький осколок задел голову, да след небольшой на ребре остался. Он с этой «Живой помощью» так всю жизнь и ходил, - продолжает собеседник.

РАСПИСАЛСЯ НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГА

Довелось Ивану Васильевичу штурмовать Берлин и расписаться на стенах рейхстага. 7 сентября 1945-го участвовал в параде союзных войск в честь победы над фашистами, который принимал маршал Жуков.

- Я потом в Интернете много раз пересматривал видео, отца искал, но разве разглядишь там чего в том качестве, - разводит руками Владимир Иванович.

Всего Иван Глазко был награжден двумя орденами Славы, медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и орденом Великой Отечественной войны.

Сержант Глазко был награжден орденами Славы третьей и второй степени, а награда первой степени затерялась в чиновничьей переписке. Фото: из архива семьи

И только в 1947 году вернулся в родное село, женился на Клавдие Захаровне, у них родился старший сын, и в 1951 году его уже отправляют на сверхсрочную службу в Азербайджанскую ССР. И только спустя два года молодая семья смогла вернуться на малую родину.

ЗА ГАРМОНИСТОМ — В ОЧЕРЕДЬ

После армии работал директором клуба — сельского Дома культуры. И неспроста. Очень музыкальным был Иван Глазко, душой компании. И на фронте сослуживцы очень ценили его за это: всегда мог поднять боевой дух и сыграть что-то задушевное, спеть, создавал творческие коллективы в армии. И домой вернулся с трофейным немецким аккордеоном.

- Каждую неделю к нему приезжали по 3-5 человек, просили, чтобы на свадьбе у них сыграл. Это сейчас и ведущие, и музыканты есть. А раньше все было в руках баяниста — как он поведет свадьбу, так и будет, - вспоминает Владимир Иванович. - Помню старшее поколение, певучее такое. Мимо нашего дома утром ехали машины, везли бригады на работу, вечером с работы, и в каждой наши бабушки да тетки запевали, и в каждой — разная песня. Певучесть тогда была в почете. Все пели, танцевали, и это было так здорово.

Папа у Ивана был скрипач, сам он - гармонист да певучий, и троим сыновьям талант передал. Фото: из архива семьи

Хватало ветерану и в футбол гонять — был капитаном местной команды. До сих пор односельчане те матчи вспоминают.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НА КАЖДОЙ КРЫШЕ

И обращались к сельскому музыканту все не иначе как Иван Васильевич — очень уважали единственного кавалера двух орденов Славы. После, вспоминает сын, отец — мастер на все руки - стал плотником бригады колхоза.

- Столько домов перестроил, крыши перекрывал, фронтоны делал — очень это дело любил. Наш дом в 67-м году делал — и двери, и окна — до сих пор ничего не треснуло, высший пилотаж. И сейчас по селу иду, и его дома вижу издалека: он на крышах устанавливал свою визитную карточку из дерева — в каком году сделана работа, - с гордостью рассказывает сын. - Для меня это вообще запах детства. Зайдешь к отцу в сарай-мастерскую, а он там пилил, строгал, еще на чердаке лес по два года сушил, чтобы дерево не вело. Смотрит на доску хмуро, рукой махнет: «Надо переделать!» А потом получается миллиметр к миллиметру! У меня остались инструменты, сделанные его руками, плотничаю ими, отца вспоминаю...

О командире орудия Глазко из маленького села Новый Егорлык написал в своей книге Герой Советского Союза Иван Рослый. Фото: из архива семьи

Поработал Иван Васильевич и грузчиком на мукомольном заводе, и сторожем, пока позволяло здоровье, даже на пенсии. За плечами у него было 45 лет стажа.

ВСТРЕЧИ В ОДЕССЕ

Сын вспоминает, что каждый год отец ездил на встречу с боевыми товарищами в Одессу. И обязательно брал с собой гармонь, чтобы спеть вместе с однополчанами. Несколько пионерских отрядов в школах Одессы носили имя Ивана Васильевича, освобождавшего город. Из года в год пачками приходили письма от детей к ветерану.

- Помню, в 70-е годы купили черно-белый телевизор, и папа просил выключить, когда показывали оперу. А после очередной встречи ветеранов в Одессе спокойно смотрел оперу по телевизору. Мы удивились: что изменилось? Оказывается, в тот год он был в оперном театре: «Ты бы слышал, как это звучит, какая акустика! По телевизору — вообще не то!», - смеется Владимир Иванович.

Ветеран поддерживал связь с боевыми товарищами, а домой ему мешками приходили письма от одесских пионеров. Фото: из архива семьи

- Папа — был мастер на все руки, но суставы у него страдали. Говорил, кто воевал в сырых окопах, получили «наследство». Мы даже в жарком мае в Одессу его отправляли в войлочных ботинках — в другой обуви ноги крутило, - вспоминает сын. - До последнего отец вместе с командиром своего полка Дмитрием Терентьевичем Филатовым писал запросы в Минобороны, чтобы папа получил свой орден Славы первой степени. Командир лично писал представление в 45-м, но оно, наверное, затерялось.

Иван Васильевич отличился при штурме особо укрепленных районов Берлина. В районе вокзала. Противник оказывал бешеное сопротивление. Мимо одной кирхи наши войска пройти не могли, и отец поразил там три пулемета. А потом, рассказывал, что эсэсовцы своих солдат приковали цепями, чтобы защищали подступы до последнего.

- Орден не дали, зато выписали именной автомобиль «Москвич». Правда, он дошел в район спустя почти два месяца после папиной смерти, и нам его не отдали — нет уже ветерана. С боем потом выбили через пять лет денежный сертификат, - рассказывает сын ветерана.

Ветеран каждый год ездил на встречи в Одессу, которую освобождал. Его именем звались несколько пионеротрядов. Фото: из архива семьи

ПРОСИЛ ПРОЧЕСТЬ «ЖИВУЮ ПОМОЩЬ»

В 66 лет Иван Васильевич сильно заболел, мучился с онкологией. Его не стало в феврале 1990 года.

- Долго не мог умереть, и, наконец, попросил прочитать над ним «Живую помощь», только тогда отмучился... Всегда она ему помогала. Бабушка это знала, - тихо говорит сын.

Об Иване Васильевиче до сих пор вспоминает супруга. Труженице тыла Клавдии Захаровне уже 93 года. С ним они стали родителями троих сыновей, дедушкой и бабушкой пятерых внуков, сейчас у них уже четверо правнуков, которые могут с гордостью показать на прадедов трофейный аккордеон и на деревянные таблички на крышах в селе Новый Егорлык, рассказывая о своем фронтовике.

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