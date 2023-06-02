Климатолог рассказал, каким будет лето и как будет меняться погода в ближайшие годы в Ростовской области

Гостем студии радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM стал климатолог Александр Иошпа. Фото: Кристина Круговых

Почему вместо глобального потепления грядет ледниковый период, когда прекратятся дожди в Ростове, насколько аномальным будет наступившее лето, существует ли климатическое оружие?

Об этом и многом другом рассказал в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM климатолог Александр Иошпа.

ДОЖДИ ОТМЕНЯЮТСЯ?

- Александр Рувимович, ранняя ростовская весна обернулась вдруг холодами, заморозками, ливнями и штормовым ветром. Дошло даже до того, что мы остались в этом году без урожая черешни, вишни и абрикос. Что происходит с климатом на Дону?

- Погода достигла того пика, после которого происходит выравнивание погоды. Температура воздуха и осадки становятся более стабильными.

Если четыре года назад мы говорили о том, что осадков выпадает недостаточное количество, то теперь - избыток. С одной стороны, это хорошо, другой - такая погода может приводить к неурожаям. В апреле-мае к нам непрерывно шли южные циклоны, и, естественно, они приносили большое количество влаги. Постепенно такая циркуляция воздуха меняется, и в ближайшее время осадки прекратятся.

ЗАСУХА ИЛИ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД?

- Все чаще и чаще мы наблюдаем природные парадоксы. В одной части страны – жара, засуха, отсюда лесные пожары. Рядом - реки выходят из берегов, возникают наводнения, которые бывают и катастрофическими. Ростовская область - не исключение. Особенно в этом году. Это связано с резким изменением климата?

- Изменения климата происходит. Никто и не спорит, что за последние 100 лет он изменился. Если глобально смотреть, средняя температура выросла на 0,6 градуса. Внутри Ростова, за те же 100 лет, температура поднялась сильнее – на 2,5 градуса. Но это не глобальное потепление, это микроклимат самого мегаполиса.

Я сторонник той группы ученых, которые считают, что период потепления уже закончился, наступает период стабилизации, а потом все-таки начнется похолодание. Нагрев в атмосфере происходит за счет того, что прогревается земля. А тропосфера (самый нижний слой атмосферы, примерно 10 – 12 км, - прим. авт.) не прогревается. Проникают солнечные лучи и все. И чем сильнее нагревается земная поверхность, тем сильнее нагревается воздух. А вверху, на высоте примерно пять километров, средняя температура наоборот понизилась на 1,5 градуса.

КТО ВИНОВАТ?

- Изменения климата это человеческий фактор?

- Знаете, нет. Природные выбросы, например, вулканические, намного больше наносят вреда. Представьте, один вулканический выброс сегодня перекрывает порядка 70% тех выбросов, которые производит все человечество. Вулканический выброс сразу поднимается на большую высоту и покрывает большие территории.

Выброс вулканического пепла на Суматре в 1815 году привел к малому ледниковому периоду. То был год без лета, или, как его прозвали, «тысяча восемьсот насмерть замерзший». Среднегодовая температура в некоторых областях упала на 3 – 5 градусов, чего было более чем достаточно для мировой катастрофы.

- То есть надежда есть? Своими выбросами мы себя не уничтожим?

- Нет. Атмосфера сама себя может очищать. Пока может. Конечно, если мы не остановимся на увеличении выбросов, то в конце концов через 600 – 700 лет, накопятся парниковые газы, которые приведут к катаклизмам.

НОРМАЛЬНОЕ ЛЕТО

- Поскольку у нас в гостях сегодня климатолог, не могу не спросить. Чего ждать ростовчанам от лета – 2023?

- Когда в начале зимы выпали снега, синоптики сказали, что лето будет аномально жарким. Потом сказали: успокойтесь, все будет нормально, засухи не будет. Тяжело сказать. Год такой.

Как дают прогноз климатологи? Они смотрят данные за многолетние периоды и находят какие-то совпадения. Например, есть данные за 100 лет. Если год повторяется с другим по нескольким метеоявлениям, можно сказать, что лето или зима у них будут похожи. 2023-й год ни на что не похож. Если по осадкам что-то можно еще сказать, то по температуре ясно не все. Я не скажу, что лето будет чересчур жаркое - +43 градусов в тени не будет. Но в тоже время оно не будет и ниже климатической нормы.

ФЕНОМЕН ИИ

- То есть долгосрочного прогноза не будет?

- Не сейчас. Но скоро (смеется). Мы в прогнозировании буквально месяц назад начали использовать искусственный интеллект. И первые попытки уже приносят результаты. Их немного, но что-то стало получаться. Теперь наша задача - сделать так, чтобы мы могли дать точный прогноз на 3-4 года вперед. Конечно, это произойдет не сразу, а через год-два.

Доскональной точности не будет. Но с новым технологиями мы сможем, например, сказать, что третья декада августа 2025 года отличится абсолютным максимумом температур.

Кстати, сегодня запустили программу с искусственным интеллектом, чтобы посмотреть погоду на ближайшие длинные праздники – 10 – 12 июня. Получается, что через пару дней дожди прекратятся. Потом - неделя передышки. А вот к 9 июня подходит следующий циклон. По крайней мере он уже образовался и, если будет идти по той же траектории, то 10 июня мы опять намокнем. Но интенсивных ливней не предвидится.

ТЕПЛАЯ ЗЕМЛЯ

- У многих, складывается такое ощущение: зимы кажутся теплыми, а лето – непонятно какое. Чем это обусловлено?

- В климатологии мы говорим не о зиме, а о холодном периоде – с ноября и по март включительно. И здесь изменения есть. В России есть места, где эти периоды четко выражены, наш регион когда-то был в их числе. Но сейчас в Ростовской области значительно размыты переходы с холода в тепло и обратно. Да, изменения климата идут, но это связано не с глобальным потеплением, а с геомагнитной деятельностью внутри земной коры. Земля у нас под ногами теплеет. В воздухе приземном изменения нет.

КОМУ ВЕРИТЬ?

- У вас, как у климатолога, точность прогноза, особенно в декадной перспективе зачастую точнее, чем у гидрометцентра. Есть какие-то свои секреты?

- Не знаю, может, потому-то у меня опыта больше. Я 30 лет служил в вооруженных силах, в авиации. А там, когда прогноз разрабатываешь, нельзя сказать – переменная облачность, местами осадки. Все намного точнее, даже облачность определялась с точностью до метра. Отношение к разработке прогнозов там другое.

Я не скажу, что в гидромете к этому безответственно относятся. Там тоже работают профессионалы. Но на эту ситуацию влияют и СМИ. Гидромет дал одну погоду, какой-то сайт ее чуть подправил, а дальше - получается испорченный телефон. На 3 – 4 дня наши синоптики дают очень хорошие прогнозы.

- Какой агрегатор дает хорошую погоду? Их множество – яндекс, гисметео, рп5. Чем вы пользуетесь?

- Звоню в аэропорт. Названные источники дают погоду на сейчас.

СОЗДАТЬ ГРОЗУ

- Человек в силах менять погоду, климат? Как насчет климатического оружия?

- В свое время мы этим занимались. Можно сделать, чтобы гроза просто рассыпалась. Для этого используют специальные реагенты.

- По типу разгона облаков на параде?

- Да. Их засыпают в облака и они распадаются на мелкие части. Точно также, если идет туча с градом, можно сделать так, чтобы вместо града прошел дождь. Опять же необходимо учитывать последствия. Здесь грозу разогнали, а потом - в районе Краснодара - пойдет такое, что проблем не оберешься. Точно также есть горные бригады, которые в горных районах расстреливают облака, чтобы не было много снега, предотвращают образование лавин.

- Из пушки по тучам?

- Да. Снаряд залетает в облако, ищет его центр, затем падает туда на парашюте, выпускает реагент и облако начинает разрушаться.

- Это все, что касается разрушения. А созидание? Может человек создать грозу?

- Без проблем. Мы в свое время проводили эксперимент, и в Анапе очень быстро создали грозу. Очень быстро, в течение получаса. Те же реагенты, закидывали их в безобидное облачко, которое превращалось в грозовую тучу. Можно создать туман, можно его рассеять. А вот для того, чтобы воздействовать на циклон, например, на такой же, который сейчас над Ростовской областью, нужно невероятное количество энергии. Человечество еще не создало такого прибора. На погоду в большом смысле этого слова невозможно воздействовать. Кто бы, что не говорил. Для примера: обыкновенное дождевое облако, если мы когда-нибудь сможем взять его и куда-то засунуть, то Ростовская область в течение недели будет с электричеством.

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