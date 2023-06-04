«Если вы Дон Кихот - скорее заполняйте анкету»: составили топ модных профессий, и как бы они назывались полвека назад

Последние десять лет появилось много интересных специальностей. Фото: Оксана ЗУЙКО

Ни для кого не секрет, что последнее десятилетие стало трамплином для новых возможностей и невероятных открытий. Чего только стоят все эти умные колонки, сканеры отпечатков пальца, разговаривающие пылесосы и виртуальные помощницы в каждом устройстве.

Однако и в мире профессий тоже произошли интересные изменения. На смену привычным специальностями пришли очень необычные. Если раньше на вез золота были учителя, врачи, инженеры, бизнесмены, теперь же в ходу сплошь криеторы, пикчеры, таргетологи и даже мемоделы.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» промониторили сайты по поиску работы, чтобы составить личный топ самых новомодных профессий. Разберемся, кто все эти люди, что они делают и сколько зарабатывают. Кроме того, решили расспросить у нейросети: кем, по ее мнению, могли бы трудиться такие специалисты полвека назад.

Трудно представить, но 50 лет назад некоторые из этих специальностей тоже существовали, но в другой форме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МЕМОЛОГ СО СТАЖЕМ

На самом деле, каких-то пять лет назад любители «серфить» по волнам интернета стали составлять личные рейтинги выдуманных специальностей. Люди кто на что горазд накидывали самые сумасшедшие идеи о том, как должна выглядеть профессия мечты.

Одни вот страстно желали получать миллионы за создание смешных картиночек. Казалось бы, ну что за бред? Кто в здравом уме будет платить деньги за странные подписи к фотокарточкам? Добро пожаловать, в новую реальность. Вашему вниманию предлагается вакансия «мемолога». И около пяти работодателей в Ростове уже разыскивают грамотного специалиста в данной области.

Вот, например - «Всем привет! Мы тут ищем мемолога… ты его случайно не видел?» В этот момент добрая половина сетевых юмористов уже выстроилась в очередь. Но перед тем, как хвастаться перед друзьями о лучшей специальности в мире, стоит ознакомиться с требованиями. Вот, одно из них:

«Digital-агентство ищет человека, который каждый день сидит в социальных сетях, знает отличие Пикабу от Reddit и плотно шарит за мемы. Мемолог со стажем, надеемся, что ты существуешь». Но подождите начищать ноутбук, помимо всего прочего работник должен разбираться в компьютерной тематике, ПКмемах и гейминге, а также соблюдать дедлайны.

За это соискатель предлагает удаленку, свободный график, и стабильную зарплату от 30 тысяч и выше. Кажется, сейчас все магистры и бакалавры побежали грустно вытирать слезы вкладышами диплома.

Ответ нейросети: А теперь - справочный материал в исполнении искусственного интеллекта. По мнению GPT-чата профессия мемолога сравнительно новая, она связана с интернет-культурой и созданием смешных картинок на злобу дня. Однако, если предположить, что такие спецы существовали около 50 лет назад, они бы работали в сфере печатных СМИ.

На рубеже 70-х как раз были очень популярны комиксы, карикатуры и другие юмористические материалы. Мемоделы также могли бы трудиться в качестве креативных редакторов в различных издательствах, рекламных агентствах, на радио или ТВ. Выходит, что все журналисты немного мемологи.

Есть, например, вакансия мемолога, специалиста по созданию смешных картинок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАНЯ В НОВОМ САРАФАНЕ

Следующая остановка нашего рейтинга подойдет всем любителям пилить классный контент в социальных сетях. Если раньше народ делал все это удовольствия ради, то отныне за сей труд можно получать неплохие деньги.

Так, на сайтах по поиску работы есть множество предложений для неких сторис-мейкеров. За зарплату от 60 до 70 тысяч рублей в месяц сотрудник должен будет курировать запуски в соцсетях, генерировать и создавать stories, посты, видео, а также писать тексты для телеграмма, нельзяграма и сценарии к роликам. По правде говоря, все это больше напоминает задачи привычного нам SMM-щика, эдакая та же Маня, но в более модном сарафане.

Ну ладно, отвлечемся от лирики и перейдем к фактам. За все эти функции заботливый работодатель обещает стабильные выплаты без задержек, работу в молодом «мега прокактивном» и позитивном коллективе, чтобы это не значило. А еще - корпоративы за бугром и удаленку.

Ответ нейросети: Если предположить, что такая профессия существовала десятки лет назад, то сторис-мейкер занимался бы созданием коротких фильмов и рекламных роликов. Также GPT-чат сообщает нам, что специалисты могли работать в качестве режиссеров или продюсеров, создавая короткие видео для раннего ТВ.

Также в сети разыскивают медиа-байеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГИБКОЕ НАЧАЛО ДНЯ И ПРОЦЕНТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА

А если вы - многорукий медиа-Шива, знаете, чем контент Дани Милохина отличается от Димы Масленикова, любите офлайн или проводите в пиксельном мире больше времени, чем в реальном, работа медиа-байер – точно попадет в самое сердце.

Так уже несколько недель ростовская команда ищет своего идеального кандидата. За зарплату от 40 тысяч и выше, потребуется решать множество задач, вот лишь малая их часть: оптимизация и контроль рекламных кампаний, планирование бюджетов, анализ и выборка офферов, генерация и тестирование огромного количества гипотез.

Взамен начальник гарантирует гибкое начало рабочего дня, удаленку, стабильней оклад и процент от результата. Пожалуй, этот тот самый случай, когда название должности звучит куда романтичнее, чем список дел.

Ответ нейросети: Около 50 лет назад медиа-байеры работали бы в качестве рекламных агентов, журналистов и даже художников-графиков.

Многие уже привыкли к тому, что на рынке так много необычных специальностей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЖЕК ЛОНДОН ИЛИ БАЛЬЗАК?

Настало время перейти к одной из самых загадочных должностей. Речь - про товарищей криэйторов. Кто они, чем они занимаются и почему так много получают, все это и многое другое почти что загадка мироздания.

Может ли обычный КВН-щик Ваня стать криэйтором или Леночка с дипломом в сфере пиар имеет куда больше шансов? Столько вопросов и так мало ответов. Что ж, давайте разбираться.

На сайтах по поиску работы ежедневно добавляется не один десяток подобных предложений.

Например, местная компания ищет своего криэйтора с окладом аж до ста тысяч, вот что нам сообщают в объявлении: «Нашему агентству требуется креативщик с безуминкой, при этом достаточно рациональный и умеющий обращаться со временем. Если вы знакомы с соционикой и являетесь Дон Кихотом, Джеком Лондоном или Бальзаком – скорее заполняйте заявку». В обязанности входит разработка инфоповодов, написание коротких и длинных текстов, реализация идей для видео, печати, социальных сетей и наружной рекламы. Взамен команда обещает задание в центре города, дружный коллектив и белую зарплату.

Ответ нейросети: По мнению искусственного интеллекта, профессия связана с рекламой, дизайном и маркетингом. Криэйторы они же креативщики занимаются разработкой рекламных кампаний, дизайном печатных буклетов и баннеров, а также созданием визуальных элементов для веб-сайтов и социальных медиа.

Интересно, что такая профессия существовала и активно использовалась даже 50 лет назад. В то время спецы могли работать в различных издательствах, создавая дизайн и иллюстрации для книг и журналов. Они также могли трудится в рекламных агентствах, киноиндустрии и даже художественной анимации.

Кроме того, популярной должностью стал - криэйтор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МОБИЛЬНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ

Завершает наш топ – самая популярная, желанная, буквально, идеальная по всем параметрам - профессия блогера. Все именно так: в тексте нет опечаток. Нынче блогеры не только свободные птицы, но и работники по найму.

Если у вас есть темы для интересного контента, желание трудится 24/7, любовь к гаджетам и аудитория более 5 тысяч подписчиков – заполняйте заявку. В одной из вакансий указано, что в день блогер обязан создавать контент сразу в несколько социальных сетей, из них ВК, нельзяграмм, Телеграм и тик-ток. Важно быть мобильным, позитивным, креативным.

Только вот зарплату соискатель не указал, но видимо это не столь значимая деталь, ведь мы будете заниматься любимым делом, а деньги как-нибудь сами собой придут.

Ответ нейросети: В 70-х года никто и знать не знал о такой профессии, однако существовали схожие сферы. Среди них - журналистика и писательство, блогер советского союза мог бы создавать статьи, репортажи и вести личную колонку с советами и рассуждениями на злобу дня. Однако сейчас справиться со всеми обязанностями очень сложно, поэтому на помощь блогеру могут прийти уже знакомые нам сторис-мейкеры, медиа-байеры, криэйторы и даже мемологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие профессии выбирают ростовские выпускники и сколько будут зарабатывать

На какие специальности в ростовских вузах уже сейчас самый большой конкурс(подробнее)