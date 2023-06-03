«Я ждала этого ребенка 15 лет»: мать рассказала о сыне, которого убили в Ростове ударом ножа в сердце

С молодым человеком простились в мае. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове 24 мая на улице Мечникова произошло громкое убийство. Неизвестный ударил ножом 20-летнего парня и скрылся. Молодого человека попытались спасти врачи, но той же ночью он скончался. Подозреваемого в нападении объявили в розыск.

Мать убитого Александра Ольга рассказала «КП-Ростов-на-Дону» о сыне и о том, как продвигается расследование дела.

«У НЕГО БЫЛО МНОГО ПЛАНОВ»

— Саша был моим единственным ребенком. Я пыталась забеременеть почти 15 лет, ждала его очень долго. Для нас с мужем он был всем, — говорит Ольга.

По ее словам, сын постоянно радовал ее успехами. Хорошо учился, очень любил спорт. Сначала занимался большим теннисом, плаванием, а потом всерьез увлекся греблей. Не раз становился призером областных и всероссийских соревнований, стал кандидатом в мастера спорта.

— После школы пошел в армию. Служил в Донском спасательном центре. Даже хотел связать жизнь с работой в МЧС, но что-то не заладилось. Но после армии у него было много планов. Искал себя, все время чем-то занимался.

Саша вернулся в спорт — стал тренером по боксу. Кроме работы занимался волонтерством, например, помогал с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Парень всегда был в центре внимания, у него было много друзей.

— Все время был занят. С утра уходит из дома, потом весь в делах. В тот вечер мы с ним тоже созванивались. Говорил, что все хорошо, — вспоминает мама Саши.

Александр любил спорт и работал тренером по боксу. Фото предоставлено родственниками погибшего.

НАПАЛ НА ГЛАЗАХ У ДРУЗЕЙ

Ольге тяжело вспоминать момент, когда узнала, что сын попал в беду. Ночью ей позвонил полицейский и сообщил, что Саша — в больнице с ножевым ранением.

— Я была сама не своя. Туда поехал крестный Саши. Через время позвонил и смог сказать только, что едет обратно к нам. Я сразу поняла, что сына больше нет. Но просто не могла в это поверить.

Как оказалось, неизвестный напал на парня на глазах у его друзей. А после — скрылся на машине. Поблизости оказалась скорая помощь, которая сразу повезла молодого человека в больницу. Усилия врачей оказались напрасны: Саша потерял слишком много крови.

Ольга говорит, что подозреваемого в убийстве сына все еще разыскивают. Пока, по ее словам, правоохранители нашли водителя машины, на которой в ту ночь уехал подозреваемый.

Похороны Александра прошли 25 мая. Проститься с ним пришли более двухсот человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Все обстоятельства произошедшего, а также мотивы преступления будут установлены в ходе расследования уголовного дела, — прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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