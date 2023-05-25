«Спортсмен с золотыми руками»: что известно о 20-летнем ростовчанине, убитом на улице Мечникова в Ростове

Следователи выясняют детали преступления на Мечникова Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 24 мая на улице Мечникова произошло громкое убийство. По словам свидетелей, возле одного из круглосуточных магазинов произошла потасовка. Кто-то говорит, даже слышал стрельбу. В итоге один из участников конфликта оказался ранен.

ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ УБИЙСТВО

Как выяснилось позже, ранение получил 20-летний ростовчанин Александр. По предварительным данным, он получил удар ножом в грудь. Еще живого парня доставили в больницу. Но, к сожалению, травма оказалась несовместима с жизнью: ростовчанин скончался через пару часов после нападения.

Как рассказали в Следственном комитете региона, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство": Следователем совместно с криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты значимые для следствия доказательства. Назначено проведение необходимых экспертиз.

Известно, что нападавшего ищут правоохранители.

- Все обстоятельства произошедшего, а также мотивы преступления будут установлены в ходе расследования уголовного дела, - добавили в региональном СК.

"САША БЫЛ РУБАХА-ПАРЕНЬ"

Известно, что Александр жил на Западном. А вот что его привело на улицу Мечникова ближе к ночи, неизвестно. Ответить на этот вопрос также предстоит следствию.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» пообщалась с другом убитого Михаилом. Он вместе с Александром проходил срочную службу в Донском спасательном центре.

- Саша был рубаха-парень. Добрый, отзывчивый. Спортсмен, занимался греблей. Буквально бредил этим спортом, - вспоминает собеседник издания. - У Александра были золотые руки. Юноша мог починить любую мебель.

А еще Саша активно участвовал в различных мероприятиях, которые проходили в спасательном центре.

Так, прошлым летом он выносил знамя части, которое было в подразделении в 1965 году. Это был тематический флешмоб. И знаете, Саша был очень рад, что именно ему выпала такая честь.

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