«Вначале подумала, что это фейерверк»: свидетели рассказали о смертельной потасовке на улице Мечникова в Ростове

Свидетели рассказали о случившемся полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 24 мая, в Ростове-на-Дону, на улице Мечникова, 130 произошла потасовка. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. А произошедшее активно обсуждают в городских пабликах.

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» свидетельница случившегося, она как раз работала в круглосуточном торговом павильоне.

- Неожиданно услышала шум. Вначале подумала, что это фейерверк или хлопушки. А потом выглянула в окно и остолбенела, - рассказывает ростовчанка.

Там, на тротуаре, она увидела молодого мужчину в темных спортивных штанах и в футболке. В руках у прохожего был пистолет.

- Он выстрелил из него раза три. В кого целился, я не увидела. Мужчина быстро скрылся с места. В вскоре приехала "скорая". Врачи погрузили какого-то человека в реанимобиль. Я даже не рассмотрела: пострадал мужчина или женщина.

Другой ростовчанин рассказал, что, по его мнению, мужчина с пистолетом мог целиться в какую-то компанию.

- Я так решил, потому что несколько парней после стрельбы сели в машину и уехали. Весь конфликт я не видел.

Третий свидетель происшествия говорит, что, перед тем, как начать стрелять, вооруженный мужчина вступил с кем-то в спор.

- В ход пошли даже ножи, - говорит собеседник.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник, все произошло ближе к полуночи. Ранение получил 20-летний мужчина. По предварительным данным, его ударили ножом в область сердца. Однако спасти молодого ростовчанина не удалось, он скончался в больнице.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего.

«Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области за комментарием. Как только он будет предоставлен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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