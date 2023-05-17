«От любви до ненависти один шаг?»: В Ростове драка влюбленных в лифте попала на видео

В лифте в доме на Суворовском произошла драка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По городским пабликам Ростова гуляет видео разборок, которое было сделано в Суворовском микрорайоне донской столицы. На нем мужчина с голым торсом пытается вначале открыть дверь лифта руками, затем с силой несколько раз врезается в нее спиной, а после - трижды бьет ногой так, что, кажется, трясутся стены кабины.

УДАР ПО ЛИЦУ

С ним в лифте - две женщины и ребенок. Судя по всему, та, что моложе, - его хорошая знакомая. В какой-то момент она пытается урезонить мужчину, а тот бьет ее по лицу, причем, несколько раз.

В управляющей компании ЖК подтвердили, что факт такой действительно был:

- Мы просмотрели полностью видео конфликта, нашли участников, позвонили им и провели беседу. Также вызвали мастера для осмотра общедомового имущества. Было установлено, что лифт не поврежден.

«А ВЧЕРА В ОБНИМКУ ПО РАЙОНУ ГУЛЯЛИ»

А жильцы подъезда, где произошел инцидент, рассказали, что за час до этого мужчина и женщина пили спиртное около модульной школы.

- От любви до ненависти один шаг. Сегодня дрались, а вчера в обнимку по району гуляли, - говорят еще одни соседи.

Известно, что заявление о драке в лифте в полицию не поступало.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в микрорайоне Суворовском задержали супругов, подозреваемых в убийстве дочери. По версии следствия, они расправились с восьмимесячной малышкой, а потом расчленили ее и спрятали останки в холодильник.

Супругам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Экспертиза показала, что в день убийства они не употребляли ни наркотики, ни алкоголь. Расследование уголовного дела продолжается

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