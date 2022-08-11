Как раньше дебоширам удавалось решать конфликты без полиции, рассказал ростовский историк

Примерно сто лет назад дончане из драк могли выходить безнаказанными. А дело было лишь в одной детали. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростовский историк Юрий Круглов на протяжении многих лет собирал по городу вещи, олицетворяющие историю ростовских улиц. Для этого он ходил к местным старожилам и выведывал у них информацию. Нередко ему даже удавалось заполучить диковинки, пропитанные историей прошлого столетия. Своей необычной коллекцией он поделился с журналистом «КП - Ростов-на-Дону».

НЕОБЫЧНЫЕ ДРАКИ ЗА ТРИ БУТЫЛКИ ВОДКИ

Свою коллекцию ростовских городских символов историк Юрий Круглов начал с ручки от обычного американского трактора. В 30-годы прошлого века ее использовали, как кастет, на Богатяновке, окраинах Ростова.

- Когда-то в 1927 году Америка заключила с Россией договор и стала поставлять ей трактора и к ним инструменты. И вот в Ростове тогда собирали эти американские поставки, - начинает свой рассказ краевед.

У трактора была интересная ручка-рычаг, которая была съемной. Стоило ее лишь на себя потянуть, и трактор поедет.

- Так вот головка этого рычага была очень притягательной. Рабочие постоянно растаскивали эту деталь. А дело вот в чем. Если ее сжать в руке, то очень удобно наносить удар обидчику. Так как она была с шипами, а еще и металлическая.

Поэтому на окраинах Ростова, а также на Богатяновке в те времена участились необычные драки. Заводские выносили эту деталь и в пивной из-под полы продавали ее. Цена этой вещи была три бутылки "беленькой". По словам Юрия Круглова, по тем временам это была высокая цена.

Но зато человек, носивший в кармане такую штуку, был очень хорошо вооружен. А если бы придралась милиция с расспросами о том, чем он дрался, то на ручку от трактора нельзя было сказать, что это оружие. Ведь это - деталь от комплекта машины.

Ручка от трактора не считалась оружием. Но местными дебоширами она использовалась, как кастет. Фото: архив героя

- И вот мной случайно на улице была найдена та самая ручка, - делится находкой собеседник.

"ПОЦЕЛУЙ С БОГАТЯНОВКИ"

Второй экспонат, характерный для еще дореволюционной Богатяновки - подкова для хромой лошади.

- Раньше Богатяновский спуск был деловым кварталом. По нему спускали и доставляли товары с пристани в город и обратно. Основными посетителями этих улиц были конные извозчики. Между ними часто была конкуренция за право разгрузить какой-то корабль, за право работать с каким-то купцом. Люди плели интриги, где-то обманывали друг друга или порочили. Поэтому было неудивительно, что в трактирах после рабочего дня на Богатяновской извозчики выясняли отношения, - вводит в курс дела академик.

Но потасовка у них всегда начиналась с использованием одной специфической вещи. Оружие в конфликте не использовали, так как было опасно. Да и были они только для блатных. А извозчики просто боролись с конкуренцией. Поэтому в ход шла подкова, которую использовали для лечения захромавшей лошади.

А это тот самый «поцелуй с Богатяновки». Фото: архив героя

- Если лошадь захромала, или молодой лошадке впервые ставили подковы, то ей надевали специфическую замкнутую круглую подкову. Вот ее перевозчики и использовали, как отличное ударное средство, - делится собеседник.

Когда краевед нашел эту подкову, то пошел к старожилу на улице Станиславского, который был когда-то свидетелем таких драк, чтобы узнать подробности о вещице.

- Ему уже за 90 лет. И он рассказал, что этой подковой наносили удар по голове. Задача была не убить человека, а свалить противника и оглушить. Говоря по-богатяновски, вырубить. И эту подкову называли «поцелуем с Богатяновки».

ЭМБЛЕМЫ "КАВКАЗСКИХ ВОРОВ"

Если на одежде у человека была такая бляха, значит перед вами стоял «кавказский вор». Фото: архив героя

А еще в Ростове в последнее время стали находить отличительные бляшки заезжих «кавказских воров». Особенно много этих знаков на набережной. А последние находки были сделаны, когда обмелел Дон два года назад, и обнажилось дно. И вот на дне Дона были откопаны именно эти бляшки. Часто их находят и в Кировском районе.

- В дореволюционном Ростове бытовало знаменитое выражение «кавказский вор». Как правило, это были гастролеры. Раньше очень был популярен поезд с направление Ростов - Тбилиси. И именно они приезжали по кавказским дорогам в богатый портовый город , - делится эксперт.

По словам Юрия Круглова, человек этот знак надевал на пояс. И, если люди видели эту бляшку, понимали, что с этим человеком связываться себе дороже: в драке «кавказский вор» шел до конца. Поэтому говорить с ним надо было осторожно. Иначе мог придраться к любому слову и перевести его в конфликт.

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