В Ростовской области конфликт на дороге закончился убийством

Следователи выясняют все детали случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня. Его подозревают в том, что он избил прохожего, который от полученных травм умер через несколько дней, сообщает региональный следком.

НЕ СТАЛ ПРОЩАТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Михаил (имя изменено – прим. ред.) ехал по своим делам. В переулке Парковом, притормозив на «зебре», через открытое окно он услышал, как его в адрес посыпались оскорбления от пешехода.

- Прохожий, по предварительным данным, был пьян. Он гулял по городу в компании двоих друзей, - сказал источник издания.

Водитель не стал прощать обидчика, вышел из салона, и ударил вначале своего оппонента, а затем и его друзей. Справиться с тремя мужчинами 18-летнем парню было не сложно, так как он с самого детства занимался борьбой.

От удара 41-летний мужчина, выкрикнувший в адрес Михаила оскорбление, упал на землю и ударился головой о бордюр.

А ПОЧЕМУ НЕ В СИЗО?

После этого спортсмен уехал с места, а друзья пострадавшего вызвали скорую помощь. Прохожего отвезли в больницу, в которой он скончался через несколько дней. А водителя, учинившего драку, задержали.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовно дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

На время следствия Михаилу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Источник издания добавил, что водитель – студент одного из местных вузов. У Михаила положительные характеристики по месту учебы, поэтому судья решил не отправлять его в сизо.

Если вину Михаила признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что два разъяренных водителя подрались около поста ДПС, расположенном вблизи Батайска. Мужчины не поделили дорогу в пробке и решили выяснить отношения с помощью кулаков.

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