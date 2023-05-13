Пытались отрезать голову и снимали все на видео: в Ростовской области двое друзей подозреваются в жестоком убийстве

Следователи завершили расседедование жестокого убийсвта в Новошахтинске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области следователи закончили расследование жестокого преступления, совершенного в Новошахтинске. По данным регионального следкома, 26-летний Иван и 25-летний Николай (имена измены — прим. Ред.) поочередно ударили 29-летнего приятеля ножом, а потом, заметая следы преступления, подожгли его дом.

ВСТРЕЧА В КАФЕ

Как рассказал источник «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, Николай и Иван выпивали в одном из местных кафе. Там они познакомились с Сергеем, который предложил приятелям продолжить вечер у него дома.

Уже в гостях у Николая и Ивана созрел коварный план. Они решили обокрасть знакомого. Иван под каким-то предлогом предложил Сергею выйти во двор, а Николай принялся обыскивать дом.

Сергей же, словно почувствовав неладное, пошел проверить, чем занят гость, и застал того около распахнутого шкафа. Хозяин дома начал кричать на приятеля, обвиняя того в нечестности. Тогда Иван и Николай решили, что Сергея надо убить.

Товарищи действовали с особой жестокостью. По версии следствия, они по очереди нанесли Сергею не меньше 36 ударов ножом. Били по животу, спине, лицу. А потом пытались отрезать голову уже мертвому человеку.

ПЫТАЛИСЬ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

При этом один из подельников снимал всю экзекуцию на камеру мобильного телефона. Расправившись с мужчиной, Иван и Николай продолжили обыскивать дом, но ничего ценного в нем не нашли.

Поняв, что поживиться не удастся, мужчины подожгли флигель и разбили мобильный с видео.

Правда, эксперты позже все же извлекли из гаджета ролик, который стал одним из доказательств убийства.

- Жители Новошахтинска обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, сопряженным с разбоем, в разбое и в умышленном уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вину мужчин признают, им грозит до двадцати лет тюрьмы.

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